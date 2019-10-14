Кая Каллас искала на болоте грибы, а нашла нечто совсем другое

«В Эстонии много красивых мест. В этот раз ездили на болото Вяэтса. Надеялись собрать грибов, но нашли клюкву. И обнаружили посреди болота почтовый ящик Eesti Post», - написала в соцсетях Каллас. Она пошутила об этом на прошлой неделе в свете новостей о том, что Eesti Post планирует снова поднять цену доставки на дом.

«Неудивительно, что стоимость доставки на дом будет выше, если почта доставляет письма в такие места», - пошутила она.

Хотя под фотографией комментировали, что по крайней мере почтальон приносит почту в красивое место - болото ведь успокаивает, но руководитель по коммуникациям Eesti Post Кая Сепп увидела эту ситуацию по-другому и выяснила, в какой именно части болота находится почтовый ящик, о котором идет речь. «Такие вещи, конечно, не должны находиться на природе! Предприятие также смущено и не понимает, почему и как он туда попала... », - написала Сепп.

Однако в комментариях выяснилась в итоге настоящая причина, по которой почтовый ящик попал на болото. «Позже выяснилось, что там проходило соревнование по ориентированию женского Кайтселийта, и в этом ящике были задания. Я предполагаю, что они забрали ящик с собой, когда уходили», - написала Кая Каллас.