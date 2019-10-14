Программа дебютов PÖFF включит девять мировых премьер

Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) объявил первые девять игровых фильмов, которые вошли в программу дебютов и мировые премьеры которых состоятся в Таллинне и Тарту.
Девять премьерных показов – рекордное для PÖFF количество дебютов, что демонстрирует высокую международную репутацию кинофестиваля.
Самый именитый среди дебютантов – режиссёр из Хорватии Юре Павлович. В 2016 году его картина «Пикник» была удостоена награды Европейской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный фильм». Его первый полнометражный игровой фильм Mater – это напряжённая психологическая драма, в которой дочь возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы позаботиться об умирающей матери, авторитаризм которой оставил отпечаток на детстве дочери.
Европу также представляет британский режиссёр Рене Панневис с фильмом Looted. Это криминальная драма об отце и сыне, в которой суровый британский жанр социального реализма рассматривается в лирическом свете. Ещё одна европейская кинокартина литовского режиссёра Юргиса Матулевичюса Izaokas показывает трагизм репрессивного режима нацистов в Литве в 1941 году, который привёл к гибели еврейского населения страны.
На кинофестивале можно будет увидеть три премьерных показа фильмов из Южной Америки. В комедии уругвайского режиссёра Матиаса Ганца La Muerte de un perro стабильная жизнь семьи среднего достатка разрушается, что вынуждает идти на радикальные меры. Действие поэтического фильма Nombres de las Flores режиссёра иранского происхождения из Боливии Бахмана Тавооси разворачивается вокруг 50-й годовщины смерти Че Гевары. Бразильский режиссёр Бернардо Баррето представляет сатиру о местном высшем классе O Buscador.
Из азиатских кинокартин будет представлена Lorni – The Flaneur индийского режиссёра Ваньфранга К. Диенгдоха. Это криминальная драма в жанре нуар о частном детективе, ищущем следы потерянных семейных реликвий. В главной роли снялся Адиль Хуссейн, звезда фильма Энга Ли «Жизнь Пи». Dust and Ashes южнокорейского режиссёра Пак Хи-гвона – деликатная и чувственная буддийская драма, в которой дочь хоронит свою мать.
Из Северной Америки на PÖFF ожидается научно-фантастический фильм Saul at Night американского режиссёра Кори Сантилли. Главные герои этой кинокартины – аутсайдеры, которые спят днём и действуют ночью вразрез с установленным в обществе режимом сна.
PÖFF опубликует полную программу конкурса дебютов 16 октября. В этом году кинофестиваль «Тёмные ночи» пройдёт с 15 ноября по 1 декабря.
ФИЛЬМЫ
Mater (Хорватия, Франция, Сербия, Босния и Герцеговина).
«Мать»
Режиссёр: Юре Павлович
Ясна возвращается в дом своего детства, чтобы позаботиться о своей умирающей матери. Однако снова появляются тени прошлого, от которых Ясна пыталась избавиться после ухода из дома. Психологически напряженная история двух ставших друг другу чужими женщин, которые тем не менее не могут друг без друга. Очень особенная работа с камерой. Предыдущий фильм Юре Павловича "Пикник" получил премию Европейской киноакадемии за лучший короткометражный фильм в 2016 году.
О Buscador (Бразилия)
«Искатель»
Режиссер: Бернардо Баррето
Праздник в семье высшего класса в честь дня отца, превратился в настоящий кошмар. По истечении четырёх лет Изабелла навещает своих родителей, чтобы представить им своего избранника, вольномыслящего Джованни. Сатирическая драма практически полностью снята под одной крышей и одним длинным кадром, – результат вызывает чувство клаустрофобии.
Looted (Великобритания)
"Ограбленный"
Режиссёр: Рене Панневис
Роб живет двойной жизнью: днём он ходит «на работу», которая заключается в угоне машин, а вечером ухаживает за умирающим отцом. Но карточный дом рискует вот-вот рухнуть, когда очередная попытка угона идёт не по плану. Драма с элементами криминального фильма, приближающаяся к суровому британскому социальному реализму с новой и удивительной точки зрения, привносящая в него лиризм.
Dust and Ashes (Южная Корея)
«Пепел и прах»
Режиссёр: Пак Хи-гвон
Хэ Су находит дома тело своей матери. Однако всё не совсем так, как обычно происходит в подобных случаях: кажется, дочь что-то скрывает. Даже проводы в последний путь проходят в секрете. Это нежная и чувственная буддийская драма, которая раскрывает свою тайну постепенно, словно разговаривая между строк. Фильм, который затрагивает чувства, не манипулируя ими.
Lorni – The Flaneur (Индия)
«Лорни – кутила»
Режиссер: Ваньфранг К. Дингдох
Не самого проворного, но точно очень любопытного частного детектива попросили расследовать исчезновение предметов, представляющих большую культурную ценность. Слоняясь по узким улочкам Шиллонга, он обнаруживает что-то еще. Криминальная драма в стиле нуар, которую вы не ожидаете от Индии. Однако это также дань местной культуре хаси, существующей в отдалённых уголках северо-востока Индии. В главной роли Адиль Хуссейн, который известен по фильму «Жизнь Пи».
La Muerte de un perro (Уругвай, Франция, Аргентина)
«Смерть собаки»
Режиссёр: Матиас Ганц
Жизнь мещанской супружеской пары идёт под откос, когда Сильвия выходит на пенсию и в ветеринарной клинике, где работает Марио, внезапно умирает собака. Вскоре паранойя перерастает в насилие, а насилие в конце концов становится бессмыслицей. Стильная чёрная комедия.
Saul at Night (США)
«Люди в ночи»
Режиссёр: Кори Сантилли
Во имя более эффективного общества во всем мире установлен обязательный режим сна. Отдельные аутсайдеры, которые спят днём и работают ночью, должны изобрести способы общения с близкими. Научно-фантастический фильм о необходимости человеческого контакта.
Los Nombres de las Flores (Боливия, Катар, США, Канада)
«Названия цветов»
Режиссёр: Бахман Тавооси
Пожилая женщина регулярно посещает школу, где казнили Че Гевару, и рассказывает туристам, как она передала суп известному революционеру, который в ответ посвятил ей стихотворение. В преддверии празднования 50-летия со дня смерти Че Гевары местная власть решает выяснить, правдива ли эта история. Потрясающе красивый фильм о крайне бедных людях, для которых Че Гевара является одновременно легендой и источником дохода.
Izaokas (Литва – Польша)
«Исаак»
Режиссёр: Юргис Матулевичюс
Примечательно, что Литва набралась мужества рассмотреть не самые удобные события в истории страны. В 1941 году с приходом нацистов литовцы убивают еврейское население. Андриюс убивает своего соседа еврейского происхождения Исаака. Спустя десятилетия его мучают угрызения совести. Многослойная психологическая драма, в которой присутствует напряжение, свойственное триллеру. В фильме раскрываются темы репрессивной системы и страха, который приводит к поддержке режима.