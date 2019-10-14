Программа дебютов PÖFF включит девять мировых премьер

Девять премьерных показов – рекордное для PÖFF количество дебютов, что демонстрирует высокую международную репутацию кинофестиваля.

Самый именитый среди дебютантов – режиссёр из Хорватии Юре Павлович. В 2016 году его картина «Пикник» была удостоена награды Европейской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный фильм». Его первый полнометражный игровой фильм Mater – это напряжённая психологическая драма, в которой дочь возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы позаботиться об умирающей матери, авторитаризм которой оставил отпечаток на детстве дочери.

Европу также представляет британский режиссёр Рене Панневис с фильмом Looted. Это криминальная драма об отце и сыне, в которой суровый британский жанр социального реализма рассматривается в лирическом свете. Ещё одна европейская кинокартина литовского режиссёра Юргиса Матулевичюса Izaokas показывает трагизм репрессивного режима нацистов в Литве в 1941 году, который привёл к гибели еврейского населения страны.

На кинофестивале можно будет увидеть три премьерных показа фильмов из Южной Америки. В комедии уругвайского режиссёра Матиаса Ганца La Muerte de un perro стабильная жизнь семьи среднего достатка разрушается, что вынуждает идти на радикальные меры. Действие поэтического фильма Nombres de las Flores режиссёра иранского происхождения из Боливии Бахмана Тавооси разворачивается вокруг 50-й годовщины смерти Че Гевары. Бразильский режиссёр Бернардо Баррето представляет сатиру о местном высшем классе O Buscador.

Из азиатских кинокартин будет представлена Lorni – The Flaneur индийского режиссёра Ваньфранга К. Диенгдоха. Это криминальная драма в жанре нуар о частном детективе, ищущем следы потерянных семейных реликвий. В главной роли снялся Адиль Хуссейн, звезда фильма Энга Ли «Жизнь Пи». Dust and Ashes южнокорейского режиссёра Пак Хи-гвона – деликатная и чувственная буддийская драма, в которой дочь хоронит свою мать.

Из Северной Америки на PÖFF ожидается научно-фантастический фильм Saul at Night американского режиссёра Кори Сантилли. Главные герои этой кинокартины – аутсайдеры, которые спят днём и действуют ночью вразрез с установленным в обществе режимом сна.

PÖFF опубликует полную программу конкурса дебютов 16 октября. В этом году кинофестиваль «Тёмные ночи» пройдёт с 15 ноября по 1 декабря.

ФИЛЬМЫ

Mater (Хорватия, Франция, Сербия, Босния и Герцеговина).

«Мать»

Режиссёр: Юре Павлович

Ясна возвращается в дом своего детства, чтобы позаботиться о своей умирающей матери. Однако снова появляются тени прошлого, от которых Ясна пыталась избавиться после ухода из дома. Психологически напряженная история двух ставших друг другу чужими женщин, которые тем не менее не могут друг без друга. Очень особенная работа с камерой. Предыдущий фильм Юре Павловича "Пикник" получил премию Европейской киноакадемии за лучший короткометражный фильм в 2016 году.

О Buscador (Бразилия)

«Искатель»

Режиссер: Бернардо Баррето