Советник министра Кинго уходит с поста: "Я разочарована"

Вийве Аасма, советник министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE), в конце недели покидает свой пост, передает Postimees.
«Вийве Аасма добровольно покидает должность советника министра, где она работала на полставки, чтобы полностью посвятить себя развитию своей компании. Рабочие отношения с ней будут прекращены на этой неделе », - сказал Postimees глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.
«Я разочарована в ситуации. Жаль, что сейчас уделялась внимание одному из моих судебных процессов, а не тому, что я долго пытался указать на вероятный случай коррупции, который никто не отрицает, включая министра Кинго, но никто, насколько мне известно, не расследует», - пояснила Аасма.
Министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго на заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу подтвердила, что Аасма покидает министерство.
Одной из причин, по которой Кинго отчитывалась сегодня в Рийгикогу, был пост в Facebook ее советника Вийве Аасма, опубликованный в конце августа, о бывшем руководителе EAS Ало Иваске. Как известно, PR-фирмаа Аасма, в свое время судилась с EAS. Однако EAS входит в сферу ответственности министра Кинго.
У Кинго также спросили, за что отвечает министр и советник министра, если советник министра судится с учреждением, которое находится в ведении министра. «Министр Кинго подчеркнула, что о словах своего чиновника узнала лишь из письма специальной комиссии. Сообщение чиновника же появилось тремя неделями ранее, и подобная хронологическая задержка достойна сожаления», - отметила председатель специальной комиссии Катри Райк, добавив, что комиссия просила министра отчитаться еще в сентябре, но в связи с плотным графиком у министра не нашлось времени для встречи.