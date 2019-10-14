Советник министра Кинго уходит с поста: "Я разочарована"

«Вийве Аасма добровольно покидает должность советника министра, где она работала на полставки, чтобы полностью посвятить себя развитию своей компании. Рабочие отношения с ней будут прекращены на этой неделе », - сказал Postimees глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.

«Я разочарована в ситуации. Жаль, что сейчас уделялась внимание одному из моих судебных процессов, а не тому, что я долго пытался указать на вероятный случай коррупции, который никто не отрицает, включая министра Кинго, но никто, насколько мне известно, не расследует», - пояснила Аасма.

Министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго на заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу подтвердила, что Аасма покидает министерство.

Одной из причин, по которой Кинго отчитывалась сегодня в Рийгикогу, был пост в Facebook ее советника Вийве Аасма, опубликованный в конце августа, о бывшем руководителе EAS Ало Иваске. Как известно, PR-фирмаа Аасма, в свое время судилась с EAS. Однако EAS входит в сферу ответственности министра Кинго.