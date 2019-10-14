Пн, 14.10.2019
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На время военных учений США в Эстонию прибудет боевая группа морской пехоты

Морская пехота США.

ФОТО: Wikipedia.org

На время предстоящих в следующем году под руководством США крупномасштабных военных учений Defender-Europe 20 в Эстонию прибудут боевая группа морской пехоты США и штурмовые самолеты A10.

В следующем году в Европе пройдут учения Defender-Europe 20, которые станут крупнейшими за последние 25 лет военными учениями под руководством сухопутных войск США в Европе. Маневры пройдут в десяти странах, в том числе в Балтийских странах, но основные действия пройдут в Германии и Польше.

По сообщению главного штаба Сил обороны, на время учений в Эстонию прибудут боевая группа батальона морской пехоты США и восемь штурмовых самолетов A10 Национальной гвардии штата Мэриленд.

По данным портала США Stars and Stripes, сухопутные силы США в ходе учений разместят в Европе штаб-квартиру дивизии, три танковые бригады и тысячи военнослужащих.

В учениях примет участие 37 000 военнослужащих, в том числе 20 000 американцев. Часть сил прибудет из США со своей военной техникой, остальные получат технику из предварительно размещенных в Европе запасов сухопутных сил США.

Военная техника начнет поступать в Европу в феврале, сами учения пройдут в апреле и мае.

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