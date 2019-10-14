В Латвии косуля запрыгнула в пассажирский автобус: четыре человека пострадали

Около 10 часов в субботу полиция получила информацию о том, что в Усмской волости Вентспилсского края дикое животное запрыгнуло в автобус с пассажирами.

Стражи порядка выяснили, что зверь запрыгнул в транспортное средство через переднее окно и в смятении передвигался по салону автобуса. По словам пассажиров, это, возможно, была косуля. Водитель автобуса остановил транспортное средство и открыл двери, в результате парнокопытное вышло через средние двери.

Как указали в полиции, в аварии пострадал водитель автобуса и три пассажира, все они получили ушибы, скорее всего, при столкновении с диким животным.

Стражи порядка напоминают, что в любое время суток на всей территории страны, особенно недалеко от леса, возможно столкновение с диким животным.

Для избежания таких столкновений, полиция призывает к особой бдительности в темное время суток, а также напоминает, что необходимо следовать указаниям на дорожных знаках, которые на определенных участках дорог предупреждают о присутствии диких животных.