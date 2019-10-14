Пн, 14.10.2019
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  • В Латвии косуля запрыгнула в пассажирский автобус: четыре человека пострадали

В Латвии косуля запрыгнула в пассажирский автобус: четыре человека пострадали

Косуля. Иллюстративное фото.

ФОТО: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

В минувшую субботу, 12 октября, в Вентспилсском крае четыре человека пострадали от того, что в окно пассажирского автобуса, на котором они ехали, прыгнула косуля, сообщили в Госполиции Латвии.

Около 10 часов в субботу полиция получила информацию о том, что в Усмской волости Вентспилсского края дикое животное запрыгнуло в автобус с пассажирами.

Стражи порядка выяснили, что зверь запрыгнул в транспортное средство через переднее окно и в смятении передвигался по салону автобуса. По словам пассажиров, это, возможно, была косуля. Водитель автобуса остановил транспортное средство и открыл двери, в результате парнокопытное вышло через средние двери.

Как указали в полиции, в аварии пострадал водитель автобуса и три пассажира, все они получили ушибы, скорее всего, при столкновении с диким животным. 

Стражи порядка напоминают, что в любое время суток на всей территории страны, особенно недалеко от леса, возможно столкновение с диким животным. 

Для избежания таких столкновений, полиция призывает к особой бдительности в темное время суток, а также напоминает, что необходимо следовать указаниям на дорожных знаках, которые на определенных участках дорог предупреждают о присутствии диких животных. 

Если в ДТП было сбито животное, нужно немедленно проинформировать об этом Госполицию, позвонив по номеру телефона 110. Также нельзя покидать место происшествия, потому что такие ситуации представляют собой ДТП, напоминают стражи порядка. 

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