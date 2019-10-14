Пн, 14.10.2019
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  • Побои и драки на выходных: двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь

Побои и драки на выходных: двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь

Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

На выходных полиция получила несколько сообщений об агрессивных мужчинах. Двое пострадавших нуждались в медицинской помощи, передает Tartu Postimees.

Вчера сообщили, что в воловсти Муствеэ, деревня Ульви, пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил знакомого 50-летнего мужчина коленом по голове. Медики увезли мужчину в больницу на лечение. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

Позавчера утром в полицию сообщили, что в квартире на улице Магазине в Тарту 39-летний мужчина ударил свою сожительницу. Медики оказали женщине на месте первую помощь. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

В ночь на субботу на улице Рийа в Тарту подрались две компании, в ходе драки 55-летний мужчина ударил 22-летнего мужчину. Полиция задержала нападающего и доставила его протрезвляться.

Поздно вечером в субботу между двумя мужчинами на улице Туру в Тарту вспыхнула ссора, в результате которой произошла драка. Полиция прекратила драку и доставила более агрессивного участника в полицейский участок.

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