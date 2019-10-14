Побои и драки на выходных: двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь

На выходных полиция получила несколько сообщений об агрессивных мужчинах. Двое пострадавших нуждались в медицинской помощи, передает Tartu Postimees.
Вчера сообщили, что в воловсти Муствеэ, деревня Ульви, пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил знакомого 50-летнего мужчина коленом по голове. Медики увезли мужчину в больницу на лечение. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.
Позавчера утром в полицию сообщили, что в квартире на улице Магазине в Тарту 39-летний мужчина ударил свою сожительницу. Медики оказали женщине на месте первую помощь. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.
В ночь на субботу на улице Рийа в Тарту подрались две компании, в ходе драки 55-летний мужчина ударил 22-летнего мужчину. Полиция задержала нападающего и доставила его протрезвляться.
Поздно вечером в субботу между двумя мужчинами на улице Туру в Тарту вспыхнула ссора, в результате которой произошла драка. Полиция прекратила драку и доставила более агрессивного участника в полицейский участок.