Ирина Хакамада: я хотела свободы от политики, и я ее добилась!

– Вы 12 лет активно занимались политикой и вот уже 12 лет – вне политики. Есть ли жизнь после?

– Судя по тому, что происходит со мной, есть. Эта жизнь – ровно такая, как я хотела. То есть, я каждый раз выстраиваю свой проект.

Я хотела свободы от политики, и я ее добилась. Я ничего не получала в этой жизни просто так, я добивалась этого сама.

– Почему вы долгие годы предпочитаете не комментировать политические темы, хотя бы – европейские? Неужели вам это не интересно?

– Все эти годы я многое комментировала в качестве эксперта и на «Эхе Москвы», и на «Серебряном дожде», и давала интервью иностранным журналистам. Но вам кажется, что этого нет, по одной простой причине. Мнение человека, ушедшего из политики, не имеет большого резонанса. Экспертная оценка бывшего политика мало кого волнует, если он только не Горбачев.

В Таллинне я не буду комментировать политику ради "чистоты жанров". Я приехала в этот город с лекцией, а это уже – другой бизнес. Для моих таллиннских слушателей я – человек, который несет им бизнес-знания о том, как быть успешным в своей жизни.

Либерал я или коммунист? Крым наш или не наш? Мне не нужно это! Мои слушатели просто обалдеют от всего этого. У них возникнет вопрос: они пришли слушать коуча или политика, рефлексирующего о своем прошлом?

– В последнее время все следят за деятельностью экоактивиста Греты Тунберг. Как вы считаете, это реальная борьба за экологические ценности или политическая деятельность? Насколько этично использовать в политике и общественной деятельности особых детей?

– Политика – это всегда игра, и если она серьезная, значит, экологи добиваются своих целей и используют для этого соответствующую трибуну. Это совершенно нормальная цель.

Особые дети – не дебилы. Особые дети – умные. И если они говорят о чем-то, то делают это искренне. Это не значит, что этот ребенок, ничего не понимая, выучил чужой текст. Просто он говорит это настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями, социумом и неформальными кодами, с помощью которых мы можем общаться.

Особые дети плюют на все это и говорят то, что думают. Всё идет отлично! Экологи добиваются своего, потому что сейчас ситуация, действительно, развивается катастрофично для будущих поколений.

– Когда-то вы сравнили свой шаг с уходом из большого спорта, заявив, что готовы с помощью книг, кино и лекций передавать свои ценности. Какие ценности мы теряем? Чего не ценим в погоне за успехом?

– Мы не ценим личную свободу. Мы не хотим за нее бороться, не хотим ее защищать, или обеспечивать свободу деньгами.