Рейнсалу: Европа должна сохранять единство в отношении Украины

По предложению Рейнсалу министры иностранных дел ЕС встретились в понедельник в Люксембурге в рамках заседания совета по иностранным делам со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщил BNS пресс-секретарь МИД.

Рейнсалу подчеркнул, что единство ЕС необходимо Украине, особенно в свете предстоящих переговоров Нормандской четверки. «Украина уже приложила серьезные усилия, чтобы найти мирное решение, а наша задача — оказывать всестороннюю поддержку, а не повышать уровень напряжения. Крайне важно, чтобы Украина не ощущала принуждения срочно достигнуть компромисса, а это давление ощущал затылком только реальный агрессор Россия», - сказал Рейнсалу.

По оценке министра, односторонние уступки западных стран России фактически означают ослабление позиции Украины в мирном процессе, а этого следует избегать. По его словам, важно, чтобы Украина могла в ходе мирного процесса свободно принимать решения о своем будущем, без давления и требований быстрых результатов. «Народ Украины имеет право самому принимать решения на переговорах по формирующим его будущее вопросам», - сказал он.

По словам министра, Эстония поддерживает инициативы, направленные на прекращение войны на Донбассе и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины. «Надеюсь, что достигнутое на встрече трехсторонней контактной группы соглашение о символических шагах со стороны России приведет к реальным действиям — безусловному и полному выполнению Минских протоколов», - сказал он.

Рейнсалу также призвал страны ЕС не признавать российские паспорта, выданные в упрощенном порядке в Донецке и Луганске, и последовательно продолжать политику непризнания оккупации Крыма.