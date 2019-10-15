Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе. Позже публикация была удалена. Болельщики раскритиковали поступок Шахина и потребовали выгнать его из команды за «националистические высказывания, выражающие солидарность с режимом [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и презрение по отношению к гибели курдов», пишет Spiegel.