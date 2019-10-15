38-летний Федерер собрался на Олимпиаду

38-летний теннисист признался, что решение вновь выступать на Играх «приняло его сердце». Федерер рассказал об этом после выставочного матча в Японии, в котором он одержал победу над американцем Джоном Иcнером.

11 октября Федерер уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии Masters в Шанхае. Швейцарец занимает третью строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Игры в Токио станут пятыми в карьере Федерера. Он стал олимпийским чемпионом в парном разряде в 2008 году, а также завоевал серебро в одиночном разряде на Играх в Лондоне в 2012-м.