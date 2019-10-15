Сольман: семейные билеты должны учитывать и многодетные семьи

"Предприятия, которые предлагают льготы для семей, могли бы учитывать, что в семье может расти более двух детей. Мы должны добиться , чтобы в семейном билете число детей не ограничивалось", – сказала Рийна Солман, добавив, что обычно семейный билет включает вход для двух взрослых и двух детей, и многим семьям приходится оставлять какого-то ребенка дома.