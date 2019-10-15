Сольман: семейные билеты должны учитывать и многодетные семьи

Министр народонаселения Рийна Солман обсудила на встрече с представителями Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа темы, как обеспечить таким семьям лучший доступ к услугам государственного и частного сектора, пишет Rus.ERR.
"Предприятия, которые предлагают льготы для семей, могли бы учитывать, что в семье может расти более двух детей. Мы должны добиться , чтобы в семейном билете число детей не ограничивалось", – сказала Рийна Солман, добавив, что обычно семейный билет включает вход для двух взрослых и двух детей, и многим семьям приходится оставлять какого-то ребенка дома.
Министр народонаселения поблагодарила представителей союза за внедрение системы семейной карты и подчеркнула, что это хороший способ предоставить предприятиям информацию о том, кому можно предоставлять льготы для многодетных семей: "Я считаю, что вместе с союзами, представляющими многодетные семьи, мы можем повысить осведомленность по этому вопросу в государственном и частном секторе".