Россияне не смогли спасти столицу США от поражения

Александр Овечкин провел пятую шайбу в семи стартовых матчах, но его гола и передачи не хватило "Вашингтону" для победы над "Колорадо". "Лавины" смяли "Кэпиталз" в первые десять минут, забросив четыре шайбы, одна из них на счету российского защитника Никиты Задоровa. "Вашингтон" сумел усилиями тройки Оши-Кузнецов-Овечкин и примкнувшего к ним Дмитрия Орлова сократить отставание в счете до двух шайб, но своих апогеев "Колорадо" не отдал и увез победу 6:3 со льда столицы США.

Владимир Тарасенко провел первую шайбу в сезоне, отправив на 45-й минуте встречи каучуковый диск в ворота "Айлендерс". Шайба Тарасенко оказалась для его "Блюз" последней в матче и "Сент-Луис" победу удержать не сумел. "Островитяне" сумели вернуться в игру усилиями Нелсона и Барзэла, переведших игру в овертайм, где те же самые Нелсон и Барзэл ассистировали Девону Тэйвсу, забросившему победную для лонгайлендцев шайбу - 3:2.

Евгений Дадонов из "Флориды" поучаствовал в первой и последней шайбе своей команды в матче с "Нью-Джерси" Никиты Гусева. На первой минуте Дадонов ассистировал Джонатнау Юбердо, а на 55-й минуте установил окончательный счет в матче - 6:4 в пользу "Пантер". Российский вратарь флоридцев Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21. Никита Гусев из "Нью-Джерси" набрал одно очко за результативную передачу.