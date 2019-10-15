Избежавший наказания за пропуск допинг-тестов спортсмен претендует на звание легкоатлета года

Коулмен пропустил три допинг-теста, но избежал дисквалификации и выиграл золото на стометровке на ЧМ-2019.

Помимо Коулмена, на награду претендуют Донаван Брейзер (США, бег на 800 м), Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда, бег на 10 000 м), Тимоти Черуйот (Кения, бег на 1500 м), Стивен Гардинер (Багамские Острова, бег на 400 м), Сэм Кендрикс (США, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег на 200 м), Даниэль Штоль (Швеция, метание диска), Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок) Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с барьерами), Элиуд Кипчоге (Кения, марафон).