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  • В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину

В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня около семи часов утра в волости Виймси произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, инцидент имел место рядом с Виймсиской школой (Рандвере-теэ, 8). 81-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита проезжавшим мимо микроавтобусом. От полученного удара ее отбросило в сторону — на проезжавший мимо автобус.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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