В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину

По предварительным данным, инцидент имел место рядом с Виймсиской школой (Рандвере-теэ, 8). 81-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита проезжавшим мимо микроавтобусом. От полученного удара ее отбросило в сторону — на проезжавший мимо автобус.