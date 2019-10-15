В Таллинне пройдет благотворительная Покровская ярмарка

Покровская ярмарка. ФОТО: Александр Хмыров

На ярмарке участники предложат гостям домашние угощения, дары осени и изделия ручной работы. Собранные средства пойдут на поддержку детских воскресных школ при храмах.

Покровская ярмарка. ФОТО: Александр Хмыров

На мероприятии можно получить информацию о благотворительной и общественной жизни при православных храмах Таллинна, Маарду и Локса. В этом году впервые сестры милосердия из богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери тоже примут участие в Покровской ярмарке.

Во время ярмарки гостей ждет музыкальная программа. В этом году гости Покровской ярмарки юные певцы студии DeLight и камерный хор Viva Musica.

Покровская ярмарка. ФОТО: Александр Хмыров

В 15:00 в Малом зале Центра русской культуры на третьем этаже состоится сольный концерт Елены Коломийцевой.

На втором этаже Центра русской культуры до 31 октября работает выставка «Православное творчество», которая рассказывает о сочетании театрального творчества с уроками искусства, которое используется для обучения детей в воскресной школе Никольского храма (ул. Вене).

Мероприятие рассчитано на семейное посещение.