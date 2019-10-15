В Таллинне пройдет благотворительная Покровская ярмарка

В воскресенье, 20 октября 2019 года, с 13 до 17:00 в Центре русской культуры пройдет Покровская ярмарка. Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений торжественно откроет мероприятие.
На ярмарке участники предложат гостям домашние угощения, дары осени и изделия ручной работы. Собранные средства пойдут на поддержку детских воскресных школ при храмах.
На мероприятии можно получить информацию о благотворительной и общественной жизни при православных храмах Таллинна, Маарду и Локса. В этом году впервые сестры милосердия из богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери тоже примут участие в Покровской ярмарке.
Во время ярмарки гостей ждет музыкальная программа. В этом году гости Покровской ярмарки юные певцы студии DeLight и камерный хор Viva Musica.
В 15:00 в Малом зале Центра русской культуры на третьем этаже состоится сольный концерт Елены Коломийцевой.
На втором этаже Центра русской культуры до 31 октября работает выставка «Православное творчество», которая рассказывает о сочетании театрального творчества с уроками искусства, которое используется для обучения детей в воскресной школе Никольского храма (ул. Вене).
Мероприятие рассчитано на семейное посещение.