Вт, 15.10.2019
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Электроэнергия на прошлой неделе дорожала во всех странах Балтии

Счетчик электроэнергии

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе росла во всех Балтийских странах, однако в Литве подорожание было самым небольшим, сообщил оператор передающей системы Litgrid.

7-13 октября цена в литовской зоне биржи Nord Pool повысилась на 2,7% до 47,16 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подорожала на 5% до 48,37 евро, а в Эстонии – на 9,5% до 49,99 евро за мегаватт-час.

"Рост цены на электроэнергию в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии, ростом объемов выработки на тепловых электростанциях, повышением цены на электроэнергию в регионе и применением ограничений пропускной способности между Швецией и Финляндией. Рост цены был приостановлен увеличением объемов местной выработки на ветряных электростанциях", – говорится в сообщении.

Страны Балтии на прошлой неделе сами выработали 54% всей потребленной в них электроэнергии (294 гигаватт). Общее потребление электроэнергии в этих странах возросло на 1% до 545 гигаватт.

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