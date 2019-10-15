Мартен Фуркад рассказал о завершении спортивной карьеры

«Как я и говорил ранее, я буду выступать как минимум до чемпионата мира в Антерсельве в этом году. В конце сезона подведу итоги и сделаю выбор — продолжать ли мне карьеру. Знаю, что после Игр в Пекине-2022 я точно закончу. Продолжать заниматься любимым спортом, переживать невероятные эмоции вместе с командой — существует достаточно вещей, которые могут заставить меня продлить карьеру. Но есть и вещи, толкающие меня к завершению выступлений. Например, две мои дочери, которые ждут меня дома. Я хотел бы дать ответ, но как минимум до конца зимы его у меня не будет — мне нужно до конца пройти свой путь. Учитывая прошлый сезон, ответов у меня ещё меньше», — цитирует Фуркада L'Equipe.