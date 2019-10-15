В Huawei не оценили, что министр Кинго перестала пользоваться их смартфоном

Руководитель потребительского сегмента Huawei в странах Балтии Ян Хон сообщил, что обвинения в небезопасности их устройств совершенно беспочвенны.

«Безопасность и защита личных данных наших клиентов — первостепенная задача для Huawei. Мы руководствуемся действующими в США и Канаде принципами GAPP (Общие принципы учета личных данных), действующим в ЕС Общим регламентом по защите данных (GDPR). Также, разумеется, мы соблюдаем местные законодательства», - сказал Хон Postimees.

Он заверил, что без согласия пользователя Huawei не собирает и не делится личными данными людей с третьими сторонами. «В то же время в Huawei всегда готовы отстаивать свои права и интересы в ситуации, когда какая-либо сторона распространяет заведомо ложную информацию», - сказал он.

В сентября министр Кинго в интервью передачи «Лазер», выходящей на телеканале TV3, сообщила, что использует для работы смартфон Huawei.

«Я общалась на эту тему, но причин для паники нет, - сообщила Кинго, которая использовала смартфон для чтения рабочей почты. – У меня в телефоне нет данных, требующих повышенной секретности».

Вчера стало известно, что Министерство экономики и коммуникаций выдало Кинго новый смартфон, iPhone.

«Просто у министра Кинго использовался рабочий телефон со времен Рийгикогу. Поэтому его заменили. Это обычная практика, когда министерство покупает руководству рабочие телефоны», - сообщили в министерстве.