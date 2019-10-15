Явиться безотлагательно: 823 резервиста призваны на дополнительные учебные сборы

На сегодняшнем телефонном заседании правительство решило призвать 823 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип 2019», которые начитаются сегодня и продлятся до конца недели.
По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты 61-го батальона службы тыла.
Резервисты, подразделение которых призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны безотлагательно явиться к указанному в повестке месту сбора.
Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных на сборы, в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee. Резервисты 61-го батальона службы тыла могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу электронной почты 1jvbr.reserv[at]mil[dot]ee.
Дополнительные учебные сборы «Шип 2019» проводятся для проверки готовности подразделения. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.
Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.
Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.
Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна регулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.
Силы обороны регулярно призывают резервистов и на более и менее масштабные учения, такие, как «Ёж» и «Весенний шторм», со сроком предварительного извещения в 120 дней.