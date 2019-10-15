Создан совершенно новый метод борьбы с раком

Метод объединяет генную терапию, осуществляемую с помощью обезвреженных вирусов (векторов), и технологию редактирования генов CRISPR. Разработанная система, названная MAEGI (мультиплексная активация эндогенных генов в качестве иммунотерапии), отмечает местоположение десятков тысяч генов, связанных с раком, пишет Lenta. После этого иммунная система начинает распознавать злокачественные клетки, эффективно уничтожая их.

По словам исследователей, новый подход теоретически должен быть эффективен в борьбе со многими типами рака, включая те, что в настоящее время устойчивы к иммунотерапии. В будущем ученые планируют приступить к клиническим испытаниям с участием пациентов.