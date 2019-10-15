Точная дата известна: долгожданный ресторан KFC открывает свои двери в Таллинне

По словам директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, заключившая в начале 2019 года франшизный договор об оперировании ресторанами KFC в Балтийских странах Apollo Group в августе открыла первый основанный на новой концепции ресторан KFC в торговом центре Akropole в столице Латвии Риге, где его ждал огромный успех. «Оборот превысил прогнозы почти вдвое. Наплыв людей в ресторан центра Akropole был на первых выходных столь большим, что в какой-то момент даже был риск, что еда закончится. Разумеется, этого не произошло, и всех почитателей всемирно известной хрустящей курицы KFC вкусно накормили», - сказал Дорбек.

В ресторане, который откроется 24 октября в центре Ülemiste в Таллинне, модный современный интерьер будет сплавлен с классическими американскими ценностями. Электронные меню, киоски самообслуживания, возможность самим повторно без доплаты наполнять стакан напитком — это всего несколько ключевых слов, характеризующих первый в Эстонии ресторан KFC. Наряду с легендарными куриными крылышками KFC новый ресторан будет предлагать широкий ассортимент других блюд, от удивительно вкусных закусок и гамбургеров до курицы во фритюре и десертов. Все блюда, которые предлагает KFC, приготовлены из тщательно отобранных ингредиентов и соответствуют самым высоким стандартам качества.