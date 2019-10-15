Точная дата известна: долгожданный ресторан KFC открывает свои двери в Таллинне

Крупнейшее эстонское предприятие в сфере развлечений Apollo Group OÜ уже 24 октября откроет в центре Ülemiste первый в Таллинне ресторан Kentucky Fried Chicken (KFC).
По словам директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, заключившая в начале 2019 года франшизный договор об оперировании ресторанами KFC в Балтийских странах Apollo Group в августе открыла первый основанный на новой концепции ресторан KFC в торговом центре Akropole в столице Латвии Риге, где его ждал огромный успех. «Оборот превысил прогнозы почти вдвое. Наплыв людей в ресторан центра Akropole был на первых выходных столь большим, что в какой-то момент даже был риск, что еда закончится. Разумеется, этого не произошло, и всех почитателей всемирно известной хрустящей курицы KFC вкусно накормили», - сказал Дорбек.
В ресторане, который откроется 24 октября в центре Ülemiste в Таллинне, модный современный интерьер будет сплавлен с классическими американскими ценностями. Электронные меню, киоски самообслуживания, возможность самим повторно без доплаты наполнять стакан напитком — это всего несколько ключевых слов, характеризующих первый в Эстонии ресторан KFC. Наряду с легендарными куриными крылышками KFC новый ресторан будет предлагать широкий ассортимент других блюд, от удивительно вкусных закусок и гамбургеров до курицы во фритюре и десертов. Все блюда, которые предлагает KFC, приготовлены из тщательно отобранных ингредиентов и соответствуют самым высоким стандартам качества.
По словам Дорбека, в социальных сетях действуют целые группы фанатов KFC, ожидания которых Apollo Group планирует достойно оправдать. «KFC известен во всем мире благодаря приготовленным по секретному рецепту блюдам из курицы. Курятина, которую используют на кухнях KFC, всегда свежая, а не замороженная. Курицу маринуют и заправляют на кухне ресторана. Клиенты KFC могут быть уверены, что всегда смогут насладиться наилучшими вкусами. Принцип, по которому блюда всегда готовят из самых свежих ингредиентов и на месте, отличает KFC от конкурентов с 1952 года», - рассказал Дорбек.