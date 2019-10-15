Таллиннские алкозапреты: детские учреждения - за, предприниматели - против

Планируемые ограничения распространяются на все бары, работающие до поздней ночи. Кроме того, под удар попадают алкогольные магазины, расположенные вблизи детских учреждений. По первым подсчетам их было 15 по всему Таллинну, но на сегодняшний день как минимум два водочных магазина избегут ограничений, так как проведенные по уточненной методике измерения показали, что они все же находятся на расстоянии более 150 метров от детских учреждений.

Глава отдела цен и защиты прав потребителей Департамента предпринимательства Ааве Юрген пока не хочет называть точное число магазинов. «Мы запросили дополнительные мнения как у детских учреждений, расположенных рядом с винными магазинами, так и у районных советов. Мы ждем их ответов, и тогда картина будет ясна», - сказала Юрген.

План горуправы раскритиковал среди прочих и Союз торговцев Эстонии. Исполнительный директор союза Неле Пейл считает, что в эстонском законодательстве не существует устойчиво закрепленного понятия специализированного алкогольного магазина. «Можно ли считать специализированным алкогольным магазином такой магазин, в котором продается только алкоголь, 85 процентов ассортимента составляет алкоголь, или же более половины его оборота приносит алкоголь?» - спрашивает Пейл в письме, направленном в горуправу.

«Этот процент может окончательно установить городское собрание как регулирующий орган. Очевидно, это будет процент от ассортимента. Насколько велика эта доля, выяснится в ходе обсуждения, определенно она должна быть больше 50. Но будет ли это 51, 80 или 90, или какое-то другое число, в данный момент неизвестно», - пояснила юрист Департамента предпринимательства Кайалийза Коольберг.

Вторая претензия Союза торговцев касается перечня детских учреждений, который, по оценке Союза, слишком широк. Эту точку зрения разделяет и исполнительный директор Центрального союза работдателей Эстонии Арто Аас. «В представленном вами проекте не указывается, сколько магазинов и развлекательных заведений будет затронуто предложенной мерой. Предприятия инвестировали деньги и заключали контракты, исходя из действующего правопорядка и подразумевая долгосрочные планы. Услуги ухода за детьми или кружки по интересам могут быть организованы и в жилых зданиях, поэтому создание дополнительных вынужденных расходов для магазинов является непропорциональным решением», - сказал Аас.

«Перечень детских учреждений взят из Закона об алкоголе, где указан список мест, в которых продажа алкоголя запрещена. Мы обнаружили, что есть определенные ограничения, которые в нашем законопроекте не оправданы, такие как, например, молодежные объединения, молодежный проектный лагерь и тому подобное. Мы рассматриваем этот список критически. Конечно, в нем останутся школы и детские сады, но все остальное под вопросом», - добавила Коольберг.

Интересно, что противники ограничений выступали прежде всего за права алкогольных магазинов. Озабоченность по поводу ограничений ночной продажи алкоголя в увеселительных заведениях выразил только адвокат, представляющий интересы двух предприятий в Старом городе.

Оппоненты упрекают городские власти также в отсутствии анализа влияния.