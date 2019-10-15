Водителя, врезавшегося в жилой дом и сбежавшего с места происшествия, задержали

Водитель, врезавшийся вчера в столичном районе Нымме в жилой дом и покинувший место происшествия, сегодня сам обратился в полицию, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
«Водитель Mercedes-Benz, который вчера совершил ДТП в Нымме на улице Рохелине, вышел на связь с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов.
Полиция задержала 50-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе следствия.
Напомним, что сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в понедельник в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.
Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.