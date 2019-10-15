Вт, 15.10.2019
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  • Водителя, врезавшегося в жилой дом и сбежавшего с места происшествия, задержали

Водителя, врезавшегося в жилой дом и сбежавшего с места происшествия, задержали

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Elumajja sõitnud Mercedes-Benz jäi sedavõrd tugevalt kinni, et selle pidid sealt eelmadama päästjad.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Водитель, врезавшийся вчера в столичном районе Нымме в жилой дом и покинувший место происшествия, сегодня сам обратился в полицию, сообщили в  Департаменте полиции и погранохраны.

«Водитель Mercedes-Benz, который вчера совершил ДТП в Нымме на улице Рохелине, вышел на связь с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов.

Полиция задержала 50-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе следствия.

Напомним, что сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в понедельник в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.

Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

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