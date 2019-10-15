Водителя, врезавшегося в жилой дом и сбежавшего с места происшествия, задержали

«Водитель Mercedes-Benz, который вчера совершил ДТП в Нымме на улице Рохелине, вышел на связь с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов.

Напомним, что сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в понедельник в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.