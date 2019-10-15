Биодобавки перессорили заправщиков

Если о перетягивании каната между Alexela и остальными было известно и раньше, то теперь с особым мнением выступила и фирма Neste Eesti. Член правления предприятия Юлле Тамме объяснила, что эта фирма поддерживает 6,4-процентный «предел» как средний за шесть месяцев. В то же время там не придерживаются генеральной линии предложения Союза масле, чтобы разделить статистику биометана между всеми, что снизило бы долю биодизеля.

Причина в том, что принадлежащее финнам предприятие, в числе прочего, и само производит биотопливо, поэтому требование о добавках льет воду на его мельницу. Только недавно фирма представила новое, созданное на 100 процентов из отходов и остатков дизельное топливо.

«У нас есть продукция, которая помогает достигать климатических целей без каких-то дополнительных инвестиций, - похвалилась Тамме, имея в виду то, что сейчас государство искусственным образом удерживает бизнес на биометане на плаву. – Вместо того чтобы государственно продвигать биометан и зеленое электричество, льготные акцизы можно было бы ввести именно для биотоплива Neste».

Но продавцы топлива убеждены в том, что введение биотоплива государство сопроводило очень путанными и противоречивыми заявлениями, поэтому участникам крайне сложно стоить планы на будущее.

Законодатель не захотел поддать в СМИ жару имеющимся противоречиям. Отвечающий за эту тему руководитель сферы энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс сказал, что министерство сейчас ищет компромисс с топливными фирмами: «Понятно, что у предпринимателей разные интересы, но мы продолжим работать над тем, чтобы все работали ради одной цели».

В Эстонии царит биопаника

Почти все крупные продавцы топлива признали, что в Эстонии начала распространяться своего рода паника по поводу биотоплива. Самым ярким примером является то, что возникло много заинтересованных групп, которые хотят уйти от биозиделя и добавленного в топливо этанола. Сначала государство сделало исключение для машин армии и Кайтселийта, поскольку при долгосрочной заправке биотопливом они могут сломаться. Постоянно требуют и другие, например, рыбаки, селяне, водные предприятия, да и больницы: а не могли бы и они спокойно пользоваться полностью ископаемым топливом? И хотя многие политики, в том числе министр внутренних дел Март Хельме, исключений пообещали, чиновник Министерства экономики и коммуникаций Рейен Вакс заверил, что речь идет об «излишне напряженной реакции рынка», и кроме армии никому никаких исключений не нужно.

Вакса огорчает распространяющиеся в обществе слухи о том, будто биотопливо плохое: «Это неправда, пожалуйста, не распространяйте этого». И член правления Neste Юлле Тамм подтвердила, что биотопливо второго поколения HVO (гидрогенное растительное масло – ред.) является очень качественным и не причиняет моторам никаких проблем.

В то же время руководитель Автомобильного союза AMTEL Арно Силлат вновь признал, что государство недостаточно объяснило людям, почему и кому биотопливо вообще нужно, а потому в ряде потребительских групп возникло противостояние.