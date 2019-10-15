Биодобавки перессорили заправщиков

Ужесточающееся в следующем году требование о смешивании биотоплива довело эстонских продавцов топлива до шумного обмена высказываниями: каждый хочет бороться за чистоту окружающей среды по собственному разумению. Еще больше ситуацию запутывает переменчивое настроение государства, пишет Postimees.
Эстонский союз масел, который объединяет розничных и оптовых продавцов топлива, недавно отправил в Министерство экономики и коммуникаций своеобразное обращение. Если обычно заинтересованные группы выступают единым фронтом, чтобы заявление дошло до места более уверенно, письмо союза содержало в себе два отдельных мнения. Из мейнстрима вышли Alexela и Neste.
«С первых же дней я оказался в эпицентре крупных разногласий», - признал новоиспеченный исполнительные директор Союза масел Март Раамат, который еще несколько недель назад работал советником Министерства окружающей среды. По его словам, разногласия были непреодолимыми, а потому не осталось ничего другого, как отправить государству по сути три предложения. Но в чем же дело?
Все пляски идут вокруг закона о жидком топливе, согласно которому, начиная с января следующего года, доля биотоплива в заправляемых в машины бензине и дизеле должна составлять 10 процентов. Одни жалуются, что это «старое доброе» загрязнение ископаемого топлива, а другие твердят, что это первый неизбежный шаг в сторону климатической нейтральности.
Однако все не так и просто. В средине лета Министерство экономики подготовило законопроект, который несколько ослабил требования: в каждом продаваемом литре могло бы быть минимум 6,4 процента биокомпонента. Требуемых 10 процентов, конечно, придется достичь, но как средний показатель за шесть месяцев. Например, зимой, когда цена на этанол выше, можно было бы добавлять его меньше, а летом, когда цена ниже, добавлять больше. Также достигать квоты можно было бы через статистику торговли. Была цель сделать систему гибче.
Практически все участники рынка были довольны, кроме Alexela. «Это полная ерунда, даже преступление», - разозлился один из руководителей предприятия Алан Вахт.
Alexela сейчас является единственной, кто продает на 100 процентов ископаемое топливо так называемой старой школы, поскольку выполняет государственные цели по защите климата и окружающей среды иными путями, например, при помощи биометана. Фирма инвестировала миллионы в строительство газовых заправок. Но с законопроектом министерства Alexela утратила бы свое превосходство, и была бы вынуждена наравне с другими подмешивать биодобавки.
Alexela начала бороться. В начале сентября Министерство экономики неожиданно приняло решение, что 6,4-процентного «предела» не будет. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия» объяснил, что он и его команда не будут давать никаких предписаний рынку, и поставщик топлива будет сам решать, как он достигает целей по охране окружающей среды. Alexela добилась своего.
Есть опасность повышения цен
И теперь настало время для других, чтобы повысить голос. Большая часть членов Союза масел, в том числе Circle K и Olerex, пришли к выводу, что государство делает необоснованный подарок Alexela. С одной стороны, будто бы из-под камня вытаскивают основную часть заинтересованной группы, для которых биотопливо, как кость в горле, и которые предпочли бы полностью ископаемое топливо. Они и дальше заправлялись бы на Alexela и оставили бы остальных с пустыми карманами.
А вторая претензия была намного более принципиальная: почему покровительствуют предпринимательству, которое и так в большом объеме дотируется, и рынок которого ограничен?
Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик объяснил, что государство дотирует как строительство биометановых заправок, так и платит за газ, используемый общественным транспортом. Рынок поделен между принадлежащий крупнейшему собственнику Tallink – фирме Infortar - Eesti Gaas и предприятием Alexela.
Особенно конкурентов беспокоит то, что с большой долей вероятности им придется покупать статистику у продавцов биогаза, чтобы выполнять свои государственные биообязательства. Примерно также происходит межгосударственный бизнес на квотах CO2. Теоретически была бы возможность примерно добавлять в топливо 10 процентов этанола или биодизеля, но для предприятий это оказалось бы дороже и обременительно.
«Продажа статистики станет для них дополнительным коммерческим доходом, около пяти миллионов евро в год», - сказал Вахтрик. Но не нужно забывать и о том, что Alexela и Eesti Gaas зарабатывают и на продаже газа.
Конкуренты считают, что Alexela оказывается в курьезной ситуации, поскольку, с одной стороны, они входят в состав особенно дружественных по отношению к окружающей среде предприятий, но, с другой стороны, спокойно продолжает продавать на 100 процентов ископаемое топливо.
Поэтому большая часть членов Союза масел вышла с неожиданным предложением: государство, забери статистику по биометану у Alexela и Eesti Gaas, и раздели бесплатно, или за деньги между всеми участниками рынка. Это означает, что около четверти требования по биотопливо было бы выполнено у всех естественным образом. Остальное, то есть около семи-восьми процентов пришлось бы добирать, добавляя этанол и биодобавки. Вахтрик считает эту идею разумной, поскольку бизнес на биотопливе так и так работает при помощи денег налогоплательщика, в связи с чем, часть этого можно было бы получить из других источников. Кроме того, этот шаг помог бы притормозить повышение розничных цен на заправках, поскольку добавление биокомпонента – это дорого.
«Наше топливо лучшее!»
Руководитель Alexela Grupp Айво Адамсон назвал предложение конкурентов принудительным отчуждением: «Такое перераспределение противоречит Конституции и укрепляет главенствующую роль лишь двух лидеров рынка».
Анадмсон объяснил, что его фирма инвестировала в газовые заправки миллионы евро и взяло на себя риск, поэтому было бы, мягко говоря, странно, если бы она так просто отказалась от своего бизнеса.
Руководитель Alexela подчеркнул, что строительство газовых заправок – это никакая не привилегия Alexela, а возможность, которая была у всех. Он добавил, что биометан, в отличие от биодизеля и этанола, это основанное на местном сырье топливо, которое является климатически нейтральным и которое нужно протежировать.
Принесет ли и сколько денег фирме торговля статистикой биотоплива, Адамсон сказать не смог, поскольку сейчас еще ни один участник рынка не знает, что будет в следующем году.
Если о перетягивании каната между Alexela и остальными было известно и раньше, то теперь с особым мнением выступила и фирма Neste Eesti. Член правления предприятия Юлле Тамме объяснила, что эта фирма поддерживает 6,4-процентный «предел» как средний за шесть месяцев. В то же время там не придерживаются генеральной линии предложения Союза масле, чтобы разделить статистику биометана между всеми, что снизило бы долю биодизеля.
Причина в том, что принадлежащее финнам предприятие, в числе прочего, и само производит биотопливо, поэтому требование о добавках льет воду на его мельницу. Только недавно фирма представила новое, созданное на 100 процентов из отходов и остатков дизельное топливо.
«У нас есть продукция, которая помогает достигать климатических целей без каких-то дополнительных инвестиций, - похвалилась Тамме, имея в виду то, что сейчас государство искусственным образом удерживает бизнес на биометане на плаву. – Вместо того чтобы государственно продвигать биометан и зеленое электричество, льготные акцизы можно было бы ввести именно для биотоплива Neste».
Но продавцы топлива убеждены в том, что введение биотоплива государство сопроводило очень путанными и противоречивыми заявлениями, поэтому участникам крайне сложно стоить планы на будущее.
Законодатель не захотел поддать в СМИ жару имеющимся противоречиям. Отвечающий за эту тему руководитель сферы энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс сказал, что министерство сейчас ищет компромисс с топливными фирмами: «Понятно, что у предпринимателей разные интересы, но мы продолжим работать над тем, чтобы все работали ради одной цели».
В Эстонии царит биопаника
Почти все крупные продавцы топлива признали, что в Эстонии начала распространяться своего рода паника по поводу биотоплива. Самым ярким примером является то, что возникло много заинтересованных групп, которые хотят уйти от биозиделя и добавленного в топливо этанола. Сначала государство сделало исключение для машин армии и Кайтселийта, поскольку при долгосрочной заправке биотопливом они могут сломаться. Постоянно требуют и другие, например, рыбаки, селяне, водные предприятия, да и больницы: а не могли бы и они спокойно пользоваться полностью ископаемым топливом? И хотя многие политики, в том числе министр внутренних дел Март Хельме, исключений пообещали, чиновник Министерства экономики и коммуникаций Рейен Вакс заверил, что речь идет об «излишне напряженной реакции рынка», и кроме армии никому никаких исключений не нужно.
Вакса огорчает распространяющиеся в обществе слухи о том, будто биотопливо плохое: «Это неправда, пожалуйста, не распространяйте этого». И член правления Neste Юлле Тамм подтвердила, что биотопливо второго поколения HVO (гидрогенное растительное масло – ред.) является очень качественным и не причиняет моторам никаких проблем.
В то же время руководитель Автомобильного союза AMTEL Арно Силлат вновь признал, что государство недостаточно объяснило людям, почему и кому биотопливо вообще нужно, а потому в ряде потребительских групп возникло противостояние.