Комиссия по гособороне готова отпускать срочников домой по вечерам, но требует более обстоятельного анализа

Комитет Рийгикогу по гособороне поддерживает план вооруженных сил разрешить призывникам возвращаться по вечерам из своих подразделений домой, но хочет получить более детальный анализ относительного такого нововведения, сказал председатель комитета по обороне, Андрес Метсоя (Isamaa). Вчера Метсоя получил обзор направлений развития срочной воинской службы, пишет Postimees.
План Сил обороны позволил бы призывникам покидать казармы в конце каждого дня службы, но к утру призывник должен был бы вернуться в строй. По словам Метсоя, необходимо проанализировать, будет ли такой порядок работать и если да, то как. «Силы обороны должны понять, является ли это дополнительной мотивацией, и это влияние обязательно следует оценить по прошествии какого-то времени», - отметил Метсоя.
По словам председателя комиссии, в настоящее время у общественности по этой теме возникло много вопросов, которые требуют более четких ответов.
Метсоя приветствовал рост популярности воинской повинности и желания защищать страну среди молодежи, отметив, что это играет свою роль в улучшении условий Сил обороны.
По словам вице-председателя комиссии Калле Лаанета (Партия реформ), это хороший план, который, безусловно, будет мотивировать молодых людей к достижению их целей и повышению их ответственности. «К сожалению, у общественности сложилось впечатление, что у всех будет возможность покинуть подразделения в любое вечернее время. Силы обороны должны подчеркивать в своих сообщениях, что это разрешение выдается как вознаграждение за корректную службу по призыву, а не создавать впечатление некоего базового права», - сказал Лаанет.