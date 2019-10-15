Комиссия по гособороне готова отпускать срочников домой по вечерам, но требует более обстоятельного анализа

План Сил обороны позволил бы призывникам покидать казармы в конце каждого дня службы, но к утру призывник должен был бы вернуться в строй. По словам Метсоя, необходимо проанализировать, будет ли такой порядок работать и если да, то как. «Силы обороны должны понять, является ли это дополнительной мотивацией, и это влияние обязательно следует оценить по прошествии какого-то времени», - отметил Метсоя.

По словам председателя комиссии, в настоящее время у общественности по этой теме возникло много вопросов, которые требуют более четких ответов.

Метсоя приветствовал рост популярности воинской повинности и желания защищать страну среди молодежи, отметив, что это играет свою роль в улучшении условий Сил обороны.