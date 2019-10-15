Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами

Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма, пишет Äripäev.
Как заявляют сами маклерские компании, в число которых входят, например, 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara, они оказались в сложной ситуации, когда нужно проверять прошлое клиентов, но средств и прав для этого не хватает.
По словам исполнительного директора 1Partner Мартина Вахтера, сотрудники Бюро данных об отмывании денег посещали их офис в начале октября: поводом для этого не было какое-то конкретное подозрение, речь шла лишь о рутинной проверке.
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