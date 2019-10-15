Вт, 15.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Эрдоган: Турция продолжит военные операции до полного устранения террористической угрозы

РеджепТайип Эрдоган.

ФОТО: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

Турция проводит контреррористическую военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совбез ООН, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - сказал Эрдоган во вторник в Баку, выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)

По его словам, Анкара продолжит наши операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена. "Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризме", - добавил он.

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