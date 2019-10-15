Эрдоган: Турция продолжит военные операции до полного устранения террористической угрозы

Турция проводит контреррористическую военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совбез ООН, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - сказал Эрдоган во вторник в Баку, выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)
По его словам, Анкара продолжит наши операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена. "Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризме", - добавил он.