Кайа Канепи стартовала на Кубке Кремля победой

Канепи, имеющая 109-й рейтинг в мировом теннисе, до матча с Бабош провела три поединка квалификационного раунда. Венгерка, как участница первой сотни WTA, была освобождена от предварительных игр, но даже плотный график Канепи не помог Бабош оказать достойное сопротивление нашей теннисистке. В первом сете Канепи уже в третьем гейме взяла подачу соперницы и быстро убежала в отрыв, закончив первый сет убедительной победой 6:1.

Второй сет получился чуть более упорным: Канепи лидировала после шестого гейма 5:1, но Бабош сумела отыграть два гейма подряд. В девятом гейме Канепи на подаче соперницы сумела завоевать два матчбола, которые Бабош отыграла. Затем Канепи еще раз взяла два очка на подаче соперницы, которые сумела удержать, победив в сете 6:3 и матче.