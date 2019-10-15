Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool временно останавливает производство

Полная стерилизация пройдет 17 и 18 октября, предприятие приглашает понаблюдать за процессом представителей Ветеринарно-пищевого департамента.

«В заводских помещениях и на производственных площадях M.V.Wool с 1 июля ни разу не обнаруживали бактерию листерии. В октябре была взята 41 проба с поверхности, и результат тот же - листерии нет. Несмотря на это, мы еще раз осуществим на производстве полную чистку, чтобы исключить появление на предприятии генотипа ST1247. Мы принимаем дополнительные меры в интересах здоровья общества и с целью восстановления доверия к рыбной продукции», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Он отметил, что безопасность продукции - приоритет предприятия, M.V.Wool сотрудничает с Ветеринарно-пищевым департаментом, чтобы гарантировать нулевую толерантность к листерии и продолжить снабжать потребителей безопасными продуктами.

По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии было зарегистрировано 12 случаев заболевания листериозом. При этом не было выявлено ни одного случая заболевания, вызванного генотипом ST1247.