Видео: вор похитил картину Дали из галереи за считаные секунды и на глазах у видеокамер

Это преступление зафиксировали многочисленные камеры наблюдения.

На видео наблюдения видно, что у подозреваемого был сообщник - женщина, которая была с ним возле входной двери, но осталась снаружи. Покинув здание галереи с картиной, злоумышленник идет по Гири-стрит к Пауэлл-стрит. Его прогулка также была зафиксирована несколькими камерами наблюдения по пути.

Картина должна была крепиться к мольберту карабином и тросом, однако они почему-то загадочным образом исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила связаться с ней всех, кто опознал человека на видео.