Видео: вор похитил картину Дали из галереи за считаные секунды и на глазах у видеокамер

Всего 32 секунды понадобилось человеку в синей футболке и кепке, чтобы войти в Художественную галерею Сан-Франциско и выйти из нее, держа в руках гравюру работы Сальвадора Дали стоимостью 20000 долларов, сообщает американский телеканал ABC7.
Это преступление зафиксировали многочисленные камеры наблюдения.
На видео наблюдения видно, что у подозреваемого был сообщник - женщина, которая была с ним возле входной двери, но осталась снаружи. Покинув здание галереи с картиной, злоумышленник идет по Гири-стрит к Пауэлл-стрит. Его прогулка также была зафиксирована несколькими камерами наблюдения по пути.
Картина должна была крепиться к мольберту карабином и тросом, однако они почему-то загадочным образом исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила связаться с ней всех, кто опознал человека на видео.
Обрамленная гравюра «Горящий жираф» размером 20 на 26 дюймов была создана Дали между 1966 и 67 годами. "Она очень-очень известна. Это прекрасная картина, вдохновленная творчеством Пикассо", - отметила директор галереи, добавив, что предметы искусства такого рода на eBay не продашь.