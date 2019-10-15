Сравнение: жителям Эстонии грех жаловаться на процентные ставки по жилищным кредитам

Согласно данным исследования, в Эстонии средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляет от 2,5 до 2,7 процента, и по этому показателю нашу страну можно сравнить с Германией, Данией, Швецией, Финляндией и т. д.

Правда, если взглянуть на средние зарплаты, то ситуация будет выглядеть не столь радужно: в некоторых соседних государствах средний доход население в несколько раз превышает показатели Эстонии, но в то же время в таких странах, как Украина, Белоруссия и Россия наблюдается обратная ситуация — при довольно невысоких средних зарплатах процентная ставка по жилищным кредитам в несколько раз выше, чем в большинстве европейских стран.