Вт, 15.10.2019
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  • Сравнение: жителям Эстонии грех жаловаться на процентные ставки по жилищным кредитам

Сравнение: жителям Эстонии грех жаловаться на процентные ставки по жилищным кредитам

Многоквартирный дом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Endover Kinnisvara

Как показало исследование, проведенное RIA.com Marketplaces, с учетом средней зарплаты, жителям Эстонии грех жаловаться на слишком высокую процентную ставку по жилищным кредитам, так как в некоторых соседних странах она в несколько раз выше, пишет Geenius.

Согласно данным исследования, в Эстонии средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляет от 2,5 до 2,7 процента, и по этому показателю нашу страну можно сравнить с Германией, Данией, Швецией, Финляндией и т. д.

Правда, если взглянуть на средние зарплаты, то ситуация будет выглядеть не столь радужно: в некоторых соседних государствах средний доход население в несколько раз превышает показатели Эстонии, но в то же время в таких странах, как Украина, Белоруссия и Россия наблюдается обратная ситуация — при довольно невысоких средних зарплатах процентная ставка по жилищным кредитам в несколько раз выше, чем в большинстве европейских стран.

СТРАНА

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЕВРО

Эстония

2,6

1187

Литва

2

818

Латвия

2,9

806

Швеция

1,8

2570

Финляндия

1,4

2509

Дания

2,2

3270

Нидерланды

2,5

2155

Бельгия

2,4

1920

Россия

9,8

506

Белоруссия

13,0

403

Украина

21,0

322

Польша

3,7

859

Болгария

5,0

508

Румыния

3,3

659

Чехия

2,0

991

Венгрия

6,0

758

Германия

1,9

2431

Франция

2,0

2225

Австрия

2,5

1849

Великобритания

3,0

1990

Италия

3,0

1878

Испания

3,0

1749

Португалия

2,5

925

Источник: RIA.com Marketplaces, Eurostat

Читайте статью полностью на Geenius.ee.

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