Сравнение: жителям Эстонии грех жаловаться на процентные ставки по жилищным кредитам

Как показало исследование, проведенное RIA.com Marketplaces, с учетом средней зарплаты, жителям Эстонии грех жаловаться на слишком высокую процентную ставку по жилищным кредитам, так как в некоторых соседних странах она в несколько раз выше, пишет Geenius.
Согласно данным исследования, в Эстонии средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляет от 2,5 до 2,7 процента, и по этому показателю нашу страну можно сравнить с Германией, Данией, Швецией, Финляндией и т. д.
Правда, если взглянуть на средние зарплаты, то ситуация будет выглядеть не столь радужно: в некоторых соседних государствах средний доход население в несколько раз превышает показатели Эстонии, но в то же время в таких странах, как Украина, Белоруссия и Россия наблюдается обратная ситуация — при довольно невысоких средних зарплатах процентная ставка по жилищным кредитам в несколько раз выше, чем в большинстве европейских стран.
СТРАНА
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЕВРО
Эстония
2,6
1187
Литва
2
818
Латвия
2,9
806
Швеция
1,8
2570
Финляндия
1,4
2509
Дания
2,2
3270
Нидерланды
2,5
2155
Бельгия
2,4
1920
Россия
9,8
506
Белоруссия
13,0
403
Украина
21,0
322
Польша
3,7
859
Болгария
5,0
508
Румыния
3,3
659
Чехия
2,0
991
Венгрия
6,0
758
Германия
1,9
2431
Франция
2,0
2225
Австрия
2,5
1849
Великобритания
3,0
1990
Италия
3,0
1878
Испания
3,0
1749
Португалия
2,5
925
Источник: RIA.com Marketplaces, Eurostat
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