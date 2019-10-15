УЕФА призвали наказать сборную Турции

"Благодарю Федерацию футбола Франции и полицейских за работу по обеспечению безопасности на игре. Турецкие футболисты испортили эти усилия, продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит спортивному духу. Прошу УЕФА применить показательные санкции", - написала Марасиняну на своей странице в Twitter.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.