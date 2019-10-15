Полиция обыскала офисы двух фирм по сбору мусора, их руководителей подозревают в хищениях

Журналист газеты видел в офисе компании по вывозу мусора чиновников в синих пластиковых перчатках, но никто из присутствовавших на месте лиц не согласился прокомментировать происходящее.

Также, по словам репортера, в двух кабинетах офиса шторы были задернуты. В одном случае это произошло сразу после того, как журналист заинтересовался происходящим.

Медиасоветник горуправы Пярну Теэт Роосаар подтвердил, что в отношении фирмы Paikre возбуждено уголовное производство, а все обстоятельства дела комментирует прокуратура.

"В мэрии Пярну в связи с этим уголовным производством не было предпринято никаких действий", - сказал Роосаар утром.

Мобильный телефон главы Paikre Кристо Россмана выключен, но ответивший на звонок по телефону офиса работник записал вопросы редакции и сказал, что руководитель компании в данный момент занят, но по возможности перезвонит.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лииви Рейнхольд объяснила, что Центральная криминальная полиция сегодня обыскала офисы Paikre и Koguja.

Прокурор Кюллике Каск сказала, что в настоящее время ведется поиск доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть подозрение в том, что директор и менеджер по развитию Paikre и глава Koguja присвоили имущество городской компании по вывозу мусора в крупном объеме. Согласно закону, о присвоении имущества говорится в случаях, когда суммы начинаются с 40 000 евро.

По итогам обыска троим лицам было предъявлено подозрение в групповом присвоении имущества. Также в хищении подозревается одно юридическое лицо: паевое товарищество Koguja. Кроме того, директор по развитию фирмы Paikre подозревается во взяточничестве.

Предварительное расследование по уголовному делу проводит бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции, а руководит им Ляэнеская окружная прокуратура.

В соответствии с уголовным кодексом групповое и крупномасштабное присвоение имущества карается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.

Владельцем OÜ Paikre является управа города Пярну. Компанию возглавляют Кристо Россман и менеджер по развитию Отт Сутт.