Hyundai инвестирует в перспективные автомобильные технологии 35 миллиардов

План Hyundai получил поддержку от правительства Южной Кореи, которое также заявило о намерении выделить значительные средства на разработку технологий для самоуправляемых автомобилей, пишет ixbt.com. Речь идет о примерно 1,5 млрд долларов, которые будут выделены в период с 2021 по 2027 год.

Правительство ожидает, что Hyundai запустит общенациональный сервис полностью самоуправляемых автомобилей для коммерческих клиентов в 2024 году, и для массового потребителя — к 2027 году.

В настоящее время государство разрабатывает технико-экономическое обоснование предлагаемого увеличения финансирования, которое будет направлено на разработку компонентов, систем и инфраструктуры. Нормативно-правовая база для обеспечения безопасности самоуправляемых автомобилей должна быть готова к 2024 году.