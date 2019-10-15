Hyundai инвестирует в перспективные автомобильные технологии 35 миллиардов

Компания Hyundai Motor Group сегодня заявила, что планирует инвестировать почти 35 миллиардов долларов в перспективные автомобильные технологии. План, рассчитанный на период до 2025 года, охватывал самоуправляемые, подключенные и электрические транспортные средства.
План Hyundai получил поддержку от правительства Южной Кореи, которое также заявило о намерении выделить значительные средства на разработку технологий для самоуправляемых автомобилей, пишет ixbt.com. Речь идет о примерно 1,5 млрд долларов, которые будут выделены в период с 2021 по 2027 год.
Правительство ожидает, что Hyundai запустит общенациональный сервис полностью самоуправляемых автомобилей для коммерческих клиентов в 2024 году, и для массового потребителя — к 2027 году.
В настоящее время государство разрабатывает технико-экономическое обоснование предлагаемого увеличения финансирования, которое будет направлено на разработку компонентов, систем и инфраструктуры. Нормативно-правовая база для обеспечения безопасности самоуправляемых автомобилей должна быть готова к 2024 году.
Кроме того, правительство стремится заложить технологическую и правовую основу для появления первых летающих автомобилей в 2025 году. По словам исполнительного вице-председателя Hyundai Motor, компания рассматривает возможность разработки летающих автомобилей, которые можно было бы выпустить рынок даже до появления самых передовых самоуправляемых машин.