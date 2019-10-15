Смотрите, какой проект победил в архитектурном конкурсе на реконструкцию Центрального рынка!

Конкурс провел новый собственник Центрального рынка, компания Astri Grupp. Участники должны были представить на конкурс как генеральный план территории, так и эскизы оформления задействованных дорог и функциональное решение рыночного павильона.

На конкурс были представлены три работы от следующих участников: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, KAMP Arhitektid OÜ и KOKO Arhitektid OÜ.

Говоря о победившей работе, члены жюри отметили отличную идею публичного пространства и пропорции. Авторы проекта хорошо прорисовали и задействовали общественные дороги и площадки, подгоняя их пропорции под здания, которые планируется построить на территории.

«С точки зрения городского строительства, речь идет о сильном решении, которое оказалось наиболее целостным в архитектурном смысле. В работе KOKO Arhitektid очень хорошо продумана поэтапность проведения работ, с таким решением рынок сможет продолжать работу даже в период строительства. Кроме того, благодаря этому варианту развития будет создана мощная объединяющая зона, которой на данный момент нет», – прокомментировал член правления Astri Kinnisvara Тармо Клейманн.

Параллельно с архитектурным конкурсом управа района Кесклинн проводила открытое голосование в интернете, чтобы выяснить, какой из эскизов больше всего понравился людям. Симпатии народа достались работе архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid, которое тоже получило от города денежную премию.

«Большое количество принявших участие в голосовании стало для нас приятным сюрпризом. Спасибо всем, кто нашел время для того чтобы ознакомиться с эскизами Центрального рынка и проголосовать за понравившийся вариант. Однако на этом возможности местных жителей повлиять на судьбу рынка не заканчиваются. После того как детальная планировка будет обнародована, люди смогут выражать свое мнение уже о конкретных деталях», – сказал старейшина таллиннского района Кесклинн Владимир Свет.

Говоря о победившей работе, Свет отметил создание отдельного парка на территории рынка и тщательно продуманную организацию дорожного движения на прилегающих улицах.