Картина дня: отголоски страшной автобусной аварии, внезапные учения и Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
(Не)счастливое седьмое место. Отголоски страшной аварии автобуса Lux Express в Ида-Вирумаа
Рижанка Татьяна Антонова купила билет на автобус «Рига – Санкт-Петербург». Седьмое место. 28 января 2016 года она, отпросившись на один день с работы, отправилась в северную столицу России. Практически сразу после того, как автобус выехал из Риги, одному из пассажиров стало плохо. Приехала скорая. «Я ещё подумала: „Ну ничего себе поездка началась“», - вспоминает Татьяна. И это действительно было лишь начало.
Явиться безотлагательно: 823 резервиста призваны на дополнительные учебные сборы
На сегодняшнем телефонном заседании правительство решило призвать 823 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип 2019», которые начитаются сегодня и продлятся до конца недели. Читать далее...
Официально: Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию
Сегодня, 15 октября, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашения финскому, вегнерскому и российскому коллегам - Саули Ниинистё, Яношу Адеру и Владимиру Путину - на предстоящий летом VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов. Читать далее...
Биодобавки перессорили заправщиков
Ужесточающееся в следующем году требование в отношении биотоплива довело эстонских продавцов топлива до шумного обмена мнениями: каждый хочет бороться за чистоту окружающей среды по собственному разумению. Еще больше ситуацию запутывает переменчивое настроение государства. Читать далее...
Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool временно останавливает производство
M.V.Wool AS проведет на заводе в Харку полную стерилизацию и на текущей неделе остановит на два дня производство. Цель этой меры - исключить появление бактерии листерии в производственных помещениях. Читать далее...
Смотрите, какой проект победил в архитектурном конкурсе для таллиннского Центрального рынка!
Архитектурный конкурс для таллиннского Центрального рынка выиграла фирма KOKO Arhitektid. Читать далее...
Налоговый предупреждает: заказанные в Англии посылки, возможно, будут облагаться налогом
Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что в связи с возможным Брекзитом Великобритания 1 ноября станет для Эстонии и других стран Евросоюза так называемой третьей страной, и путешественники и заказчики почтовых посылок должны будут учитывать различные таможенные действия. Читать далее...
Таллиннские алкозапреты: детские учреждения - за, предприниматели - против
О намеченных в Таллинне ограничениях на продажу алкоголя к установленному городскими властями сроку поступило огромное количество как положительных, так и отрицательных отзывов. Как и следовало ожидать, за ограничения выступили организации, занимающиеся детьми и молодежью, а также жители Старого города, а против - предприниматели и представляющие их организации. Читать далее...
Полиция обыскала офисы двух фирм по сбору мусора, их руководителей подозревают в хищениях
Сегодня утром сотрудники криминальной полиции обыскали офис предприятия Paikre. Руководителя и менеджера по развитию паевого товарищества этой компании, а также директора фирмы Koguja подозревают в крупномасштабном присвоении имущества, принадлежащего городу Пярну. Читать далее...
Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами
Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма. Читать далее...
Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе
Союзы учителей Эстонии обратились к министру образования и науки Майлис Репс и парламентской комиссии по культуре с предложением отозвать представленный на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену государственных выпускных экзаменов в основной школе, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...
В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину
Сегодня около семи часов утра в волости Виймси произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Потеря работы стала причиной развития у эстонки шизофрении
Пожелавшая сохранить анонимность "консультант на опыте" Милена (настоящее имя редакции известно) всю свою взрослую жизнь борется с шизофренией. Теперь, когда есть хорошие лекарства и она сама знает, что провоцирует обострение болезни, она уверена, что жизнь с шизофренией не так уж и ужасна. Читать далее...
Многие нарвитяне лишились привычных российских телеканалов и ходят по магазинам в поисках приставок
В понедельник 14 октября в России прекратили вещание последние аналоговые телевизионные передатчики, в том числе - на телевышке в Кингисеппе. Российские телеканалы полностью перешли на цифровое вещание. В результате, те нарвитяне, которые смотрели телевидение при помощи антенны, вместо всех российских телеканалов теперь видят одну и ту же запись, объясняющую как переключиться на цифровое телевидение. Кому-то для этого достаточно перенастроить телевизор, но многим нужно купить специальную приставку для своего телевизора. Читать далее...
Cуд отказал в досрочном освобождении Мярту Рингмаа: паэский бомбист по-прежнему опасен
Вируский окружной суд отказал в досрочном освобождении Мярту Рингмаа, приговоренному к 15 годам тюремного заключения за установку в Таллинне в 2001 и 2003 годах двух неразорвавшихся взрывных устройств и окрещенному прессой "бомбистом с улицы Паэ". Читать далее...
Куузик хочет вызвать в суд в качестве свидетелей Ратаса, Марта и Мартина Хельме
Ушедший в отставку с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за подозрения в применении насилия в семье и требующий от государства компенсацию за отработанные полтора дня Марти Куузик хочет вызвать в качестве свидетелей премьер-министр Юри Ратаса, министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме, выяснилось на прошедшем во вторник, 15 октября, в Таллиннском административном суде предварительном слушании. Читать далее...
Задержанный нетрезвым за рулем судья Хейки Кольк подал заявление об отставке
Задержанный нетрезвым за рулем судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк оставит свой пост. Коллегия Государственного суда решила передать его заявление об отставке президенту Керсти Кальюлайд. Читать далее...
Глава Rail Baltic Estonia покидает свой пост по собственному желанию
Председатель правления эстонского предприятия по сооружению трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic Estonia Рийя Силлаве в конце ноября оставит занимаемый ею пост по собственному желанию. Читать далее...
Следователь о водителе, врезавшемся в жилой дом: он был так напуган, что мы принесли ему воды
Водитель, врезавшийся вчера в столичном районе Нымме в жилой дом и покинувший место происшествия, сегодня сам обратился в полицию, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. Читать далее...
На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали
На 27-м километре Таллиннской окружной дороги сейчас из-за аварии закрыто одно направление движения. Читать далее...
Ратас: нападки EKRE на министра Танеля Кийка подрывают единство коалиции
Нападки со стороны Консервативной народной партии (EKRE) на министра социальных дел, центриста Танеля Кийка подрывают единство коалиции Центристской партии, EKRE и «Отечество» (Isamaa), разрушают их сотрудничество, утверждает лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас. Читать далее...
Единственная страна в ЕС поддержала операцию Турции в Сирии
Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии, несмотря на критику мирового сообщества. Как заявил во вторник, 15 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии. Читать далее...
Новому правлению Центристской партии в Тарту не удалось сместить вице-мэра Монику Ранд
Новому правлению регионального отделения Центристской партии в Тарту во вторник вечером не удалось убедить вице-мэра Монику Ранд оставить свой пост. Встреча продолжалась почти час, но завершилась безрезультатно. Читать далее...