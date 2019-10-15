Картина дня: отголоски страшной автобусной аварии, внезапные учения и Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Следователь о водителе, врезавшемся в жилой дом: он был так напуган, что мы принесли ему воды

Водитель, врезавшийся вчера в столичном районе Нымме в жилой дом и покинувший место происшествия, сегодня сам обратился в полицию, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. Читать далее...

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали

На 27-м километре Таллиннской окружной дороги сейчас из-за аварии закрыто одно направление движения. Читать далее...

Ратас: нападки EKRE на министра Танеля Кийка подрывают единство коалиции

Нападки со стороны Консервативной народной партии (EKRE) на министра социальных дел, центриста Танеля Кийка подрывают единство коалиции Центристской партии, EKRE и «Отечество» (Isamaa), разрушают их сотрудничество, утверждает лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас. Читать далее...

Единственная страна в ЕС поддержала операцию Турции в Сирии

Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии, несмотря на критику мирового сообщества. Как заявил во вторник, 15 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии. Читать далее...

Новому правлению Центристской партии в Тарту не удалось сместить вице-мэра Монику Ранд