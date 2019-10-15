Картина дня: отголоски страшной автобусной аварии, внезапные учения и скандал со смертельной бактерией

(Не)счастливое седьмое место. Отголоски страшной аварии автобуса Lux Express в Ида-Вирумаа

Рижанка Татьяна Антонова купила билет на автобус «Рига – Санкт-Петербург». Седьмое место. 28 января 2016 года она, отпросившись на один день с работы, отправилась в северную столицу России. Практически сразу после того, как автобус выехал из Риги, одному из пассажиров стало плохо. Приехала скорая. «Я ещё подумала: „Ну ничего себе поездка началась“», - вспоминает Татьяна. И это действительно было лишь начало.

Биодобавки перессорили заправщиков

Ужесточающееся в следующем году требование в отношении биотоплива довело эстонских продавцов топлива до шумного обмена мнениями: каждый хочет бороться за чистоту окружающей среды по собственному разумению. Еще больше ситуацию запутывает переменчивое настроение государства. Читать далее...

Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool временно останавливает производство

M.V.Wool AS проведет на заводе в Харку полную стерилизацию и на текущей неделе остановит на два дня производство. Цель этой меры - исключить появление бактерии листерии в производственных помещениях. Читать далее...

Смотрите, какой проект победил в архитектурном конкурсе для таллиннского Центрального рынка!

Архитектурный конкурс для таллиннского Центрального рынка выиграла фирма KOKO Arhitektid. Читать далее...

Налоговый предупреждает: заказанные в Англии посылки, возможно, будут облагаться налогом

Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что в связи с возможным Брекзитом Великобритания 1 ноября станет для Эстонии и других стран Евросоюза так называемой третьей страной, и путешественники и заказчики почтовых посылок должны будут учитывать различные таможенные действия. Читать далее...

Явиться безотлагательно: 823 резервиста призваны на дополнительные учебные сборы

На сегодняшнем телефонном заседании правительство решило призвать 823 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип 2019», которые начитаются сегодня и продлятся до конца недели. Читать далее...

Таллиннские алкозапреты: детские учреждения - за, предприниматели - против

О намеченных в Таллинне ограничениях на продажу алкоголя к установленному городскими властями сроку поступило огромное количество как положительных, так и отрицательных отзывов. Как и следовало ожидать, за ограничения выступили организации, занимающиеся детьми и молодежью, а также жители Старого города, а против - предприниматели и представляющие их организации. Читать далее...

Полиция обыскала офисы двух фирм по сбору мусора, их руководителей подозревают в хищениях

Сегодня утром сотрудники криминальной полиции обыскали офис предприятия Paikre. Руководителя и менеджера по развитию паевого товарищества этой компании, а также директора фирмы Koguja подозревают в крупномасштабном присвоении имущества, принадлежащего городу Пярну. Читать далее...

Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами

Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма. Читать далее...

Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе

Союзы учителей Эстонии обратились к министру образования и науки Майлис Репс и парламентской комиссии по культуре с предложением отозвать представленный на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену государственных выпускных экзаменов в основной школе, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...

В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину