Картина дня: отголоски страшной автобусной аварии, внезапные учения и скандал со смертельной бактерией

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
(Не)счастливое седьмое место. Отголоски страшной аварии автобуса Lux Express в Ида-Вирумаа
Рижанка Татьяна Антонова купила билет на автобус «Рига – Санкт-Петербург». Седьмое место. 28 января 2016 года она, отпросившись на один день с работы, отправилась в северную столицу России. Практически сразу после того, как автобус выехал из Риги, одному из пассажиров стало плохо. Приехала скорая. «Я ещё подумала: „Ну ничего себе поездка началась“», - вспоминает Татьяна. И это действительно было лишь начало.
Биодобавки перессорили заправщиков
Ужесточающееся в следующем году требование в отношении биотоплива довело эстонских продавцов топлива до шумного обмена мнениями: каждый хочет бороться за чистоту окружающей среды по собственному разумению. Еще больше ситуацию запутывает переменчивое настроение государства. Читать далее...
Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool временно останавливает производство
M.V.Wool AS проведет на заводе в Харку полную стерилизацию и на текущей неделе остановит на два дня производство. Цель этой меры - исключить появление бактерии листерии в производственных помещениях. Читать далее...
Смотрите, какой проект победил в архитектурном конкурсе для таллиннского Центрального рынка!
Архитектурный конкурс для таллиннского Центрального рынка выиграла фирма KOKO Arhitektid. Читать далее...
Налоговый предупреждает: заказанные в Англии посылки, возможно, будут облагаться налогом
Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что в связи с возможным Брекзитом Великобритания 1 ноября станет для Эстонии и других стран Евросоюза так называемой третьей страной, и путешественники и заказчики почтовых посылок должны будут учитывать различные таможенные действия. Читать далее...
Явиться безотлагательно: 823 резервиста призваны на дополнительные учебные сборы
На сегодняшнем телефонном заседании правительство решило призвать 823 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип 2019», которые начитаются сегодня и продлятся до конца недели. Читать далее...
Таллиннские алкозапреты: детские учреждения - за, предприниматели - против
О намеченных в Таллинне ограничениях на продажу алкоголя к установленному городскими властями сроку поступило огромное количество как положительных, так и отрицательных отзывов. Как и следовало ожидать, за ограничения выступили организации, занимающиеся детьми и молодежью, а также жители Старого города, а против - предприниматели и представляющие их организации. Читать далее...
Полиция обыскала офисы двух фирм по сбору мусора, их руководителей подозревают в хищениях
Сегодня утром сотрудники криминальной полиции обыскали офис предприятия Paikre. Руководителя и менеджера по развитию паевого товарищества этой компании, а также директора фирмы Koguja подозревают в крупномасштабном присвоении имущества, принадлежащего городу Пярну. Читать далее...
Борцы с отмыванием денег занялись маклерскими фирмами
Бюро данных об отмывании денег в последнее время проверяло крупные бюро недвижимости, чтобы выяснить, выполняют ли они требования по предотвращению отмывания денег и терроризма. Читать далее...
Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе
Союзы учителей Эстонии обратились к министру образования и науки Майлис Репс и парламентской комиссии по культуре с предложением отозвать представленный на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену государственных выпускных экзаменов в основной школе, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...
В Виймси микроавтобус и автобус поочередно сбили пожилую женщину
Сегодня около семи часов утра в волости Виймси произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...