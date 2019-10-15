Российскую олимпийскую чемпионку экстренно прооперировали по поводу раковой опухоли

«Ей экстренно провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. Образцы тканей были отправлены на обследование, чтобы оценить доброкачественность опухоли.
Тотьмянина в паре с Максим Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт также выиграл два золота чемпионатов мира, пять раз победил на чемпионатах Европы, первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при.
С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.