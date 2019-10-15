New York Times: в России признают подмену результатов допинг-проб звёздных спортсменов

Всего были изменены результаты по тысячам проб.

Это может усложнить шансы России избежать нового наказания от ВАДА. Менее чем через две недели ВАДА решит, применять ли более серьёзные санкции к российским спортивным федерациям.

По словам Гануса, доступ к данным лаборатории могли получить только очень влиятельные люди. Глава РУСАДА объяснил свои публичные заявления тем, что хочет уберечь нынешнее и будущие поколения российских спортсменов от страданий, которые причиняют другие люди: «Россия — спортивная страна высокого уровня, но люди, которые ответственны за решение в этой ситуации, выбрали неправильный путь и подход».

«В спортивных кругах есть подозрение, что Россия позволила Ганусу делать публичные заявления по этой теме, чтобы он мог отделить работу РУСАДА от руководства государства. Правительство по-прежнему считает лабораторию местом преступления, которое находится под контролем официальных лиц, а не антидопингового агентства», — написал журналист NYT.