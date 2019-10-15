Вт, 15.10.2019
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  • Нужна ваша помощь: в Таллинне пропала 55-летняя женщина

Нужна ваша помощь: в Таллинне пропала 55-летняя женщина
Ее жизнь может быть в опасности

Пропавшая в Таллинне Аэт.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках ушедшей ночью 15 октября из дома 55-летней Аэт.

Аэт уехала из дома в Пирита сегодня чуть позже полуночи и после этого близким не удается с ней связаться. Аэт уехала на серебристом автомобиле Mazda 5 с номером 575BCH, она и сейчас может передвигаться на этой машине.

Есть основание полагать, что жизнь пропавшей может быть в опасности.

Ее рост 177 см, она плотного телосложения, у нее пряные светло-каштановые волосы до плеч.

Всех, кто видел Аэт или ее автомобиль, либо знает, где она может находиться, просим незамедлительно позвонить на номер 112.

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