Рейтинг ЕС равенства полов: смотрите, на каком месте Эстония

В опубликованном во вторник рапорте EIGE говорится, что развитие равенства продвигается медленно, сообщает EIGE, опираясь на данные за 2017 год. За два года индекс равенства повысился только на один пункт до 67,4 пункта.

В верхней строке рейтинга по-прежнему Швеция с 83,6 пунктами, за ней следует Дания с 77,5 пунктами. Самое плохое положение у Греции и Венгрии - у них по 52 пункта.

Сильнее всего положение улучшилось в Португалии и Эстонии, где индекс вырос соотвественно на 3,9 и 3,1 пункта.

"Мы движемся в верном направлении, хотя по-прежнему далеки от финишной черты. Наш индекс, указывающий на ситуацию с равенством полов в ЕС, демонстрирует, что результаты почти половины стран-членов ЕС, остается ниже 60 пунктов", - отметила директор EIGE Виржиния Лангбакк.

Эстония получила 59,8 пункта из 100, заняв в рейтинге 17-е место. В период 2005-2017 годов Эстония с уровня 7,6 пункта в 2005 году поднялась в рейтинге на четыре позиции.

Результат Эстонии остался ниже среднего по Европейскому союзу во всех областях, кроме того периода, когда Эстония выходила на пятое место. Наиболее сильным является неравенство в сферах власти и науки, где результаты составляют соответственно 34,6 и 55,5 пункта.