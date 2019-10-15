Многие нарвитяне лишились привычных российских телеканалов и ходят по магазинам в поисках приставок

Смотрели телевидение из-за реки

Перевод телевидения на новый формат в России должен был завершиться еще летом. Сейчас построена сеть телевизионного вещания нового цифрового формата DVB-T2, которая бесплатно передает 20 каналов в высоком качестве. Но окончательное отключение трансляции на трех тысячах старых передатчиков в нескольких регионах, в том числе в Ленинградской области, отложили на октябрь. На официальном сайте Ивангорода указано, что трансляция аналогового сигнала прекращается с 14 октября.

Для абонентов кабельного телевидения в Нарве никаких изменений в этот день не произошло. Но у тех, кто пользовался антенной, направленной на ближайшую к Нарве телевышку в Кингисеппе, российские телеканалы исчезли.

Нарвитянка Ольга рассказала, что ее квартирное товарищество много лет назад собирало деньги для установки общедомовой антенны. Заплатив один раз, все жители получили несколько российских телеканалов, за которые не нужно платить ежемесячно, в отличие от кабельного телевидения. Дополнительно КТ установило в каждую квартиру переключатели, чтобы можно было легко переключать телевизор с антенны на кабельную сети и обратно.

У этого решения был и еще один плюс: содержание российских телеканалов в эстонских кабельных сетях серьезно отличается от того, что передают телевизионные ретрансляторы непосредственно на территории РФ. Программы новостей у них одинаковые, но в остальном ПБК отличается от Первого канала, РТР-Планета от канала “Россия-1” и так далее. Обладатели антенн в Нарве могли смотреть многие фильмы, спортивные и музыкальные трансляции из России, которые были недоступны для клиентов платных кабельных сетей.

Не все телевизоры понимают новый формат

По информации российской государственной телерадиосети, большинство телевизоров, выпущенных после 2012 года, могут принимать сигнал нового формата DVB-T2 - достаточно только заново запустить на телевизоре автоматический поиск каналов.

Однако, встречаются и относительно новые телевизоры, которые поддерживают другие стандарты цифрового телевидения, принятые в тех или иных странах. В результате, эстонские телеканалы они продолжают показывать, но показывать российские с 14 октября перестали.

Такие телевизоры и телевизоры более старых моделей придется оснастить специальной приставкой, чтобы продолжать смотреть российские передачи.

Где купить и сколько стоит?

Об отключении аналогового сигнала последние месяцы предупреждали рекламные ролики на российских телеканалах. Но далеко не все их нарвские зрители поняли, что их это тоже коснется. В магазинах электроники и бытовой техники Нарвы продавцы в один голос говорят, что второй день к ним идет большой поток клиентов с одним и тем же вопросом - можно ли купить приставку DVB-T2?

В магазинах сетей ONOFF и Klick продавцы рассказали, что такие приборы у них никогда не продавались. В Euronics и Kodumasinad приставки были, но только что закончились, причем и в нарвских магазинах, и на складах в Таллинне.

В магазине “1000 мелочей” приставки также раскупили за два дня, но в среду после обеда ожидается новый привоз. Здесь будет только одна модель стоимостью 29 евро.

До Ивангорода эта волна, похоже, еще не докатилась. В ивангородском магазине “Техно” (который является, фактически, филиалом известного здесь магазина “Дом”) рассказали, что телевизионные приставки всегда есть в продаже. Цены на них колеблются в зависимости от производителя и дополнительных функций, в пересчете, от 17 до 20 евро.

Также в Ивангороде приставку можно получить в магазине “Связной”, предварительно заказав ее в интернет-магазине этой компании. Здесь цены колеблются от 12 до 153 евро, в зависимости от дополнительных функций прибора.