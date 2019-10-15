Вт, 15.10.2019
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  • Из-за водопроводной аварии в центре Таллинна закрыто движение на Пярнуском шоссе

Из-за водопроводной аварии в центре Таллинна закрыто движение на Пярнуском шоссе

Veeavarii. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Авария в системе канализации и водоснабжения привела к заторам в движении на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.

Сегодня начиная с 16 часов из-за аварии возле дома по Пярнускому шоссе, 107 закрыты для движения две полосы по направлению к центру.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать указаниям временных дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Предприятие водоснабжения приносит свои извинения за неудобства и обещает возобновить нормальное  движение транспорта в кратчайшие сроки.

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