Из-за водопроводной аварии в центре Таллинна закрыто движение на Пярнуском шоссе

Авария в системе канализации и водоснабжения привела к заторам в движении на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.
Сегодня начиная с 16 часов из-за аварии возле дома по Пярнускому шоссе, 107 закрыты для движения две полосы по направлению к центру.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать указаниям временных дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Предприятие водоснабжения приносит свои извинения за неудобства и обещает возобновить нормальное движение транспорта в кратчайшие сроки.