Официально: Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

«Мне приятно, что в этот раз всемирный конгресс пройдет в Эстонском национальном музее, который благодаря своей постоянной экспозиции финно-угорских народов даст обзор о нашем общем и богатом наследии», - написала глава ЭР. Керсти Кальюлайд добавила, что это мероприятие даст возможность вместе обсудить сохранение культурного наследия финно-угорских народов в быстро меняющемся мире.

Также Керсти Кальюлайд предложила главам трех государств одновременно посетить Эстонию с двусторонним визитом. «Так мы сможем продолжить конструктивное общение, которое, хочется верить, будет способствовать взаимопониманию наших стран, углублению наших добрососедских отношений, сотрудничеству в регионе Балтийского моря и на мировой арене», - объяснила президент. Устные приглашения президенты Финляндии, Венгрии и России получали от нее и ранее.

Владимир Путин получил приглашение 18 апреля, когда Керсти Кальюлайд находилась с визитом в Москве. «В ответ на приглашение он сказал, что Тарту - красивый город», - говорила в апреле Кальюлайд.

Исполнительный директор занимающегося организацией конгресса MTÜ Fenno-Ugria Asutus Вийа-Кади Раудалайнен объяснила, что хотя подобного рода мероприятия являются независимыми от правительств и партий, участие президентов дает им вес и помогает лучше понять цели, которые преследуют организаторы. «Это помогает развить и защитить национальное самосознание финно-угорских народов, культуру и языки, а также содействовать сотрудничеству на различных уровнях и повышать осведомленность широкой общественности о финно-угорских народах».