Беспилотные автомобили ждут изменения закона

Экспертная группа по вопросам искусственного интеллекта, созванная при Государственной канцелярии, занимается разработкой закона об искусственном интеллекте (так называемый "закон Кратта"), основная цель которого - создать возможности для использования искусственного интеллекта в различных областях, параллельно обеспечив защиту человека.

«Эстонские законы регулируют тестовые заезды беспилотных автомобилей, однако сложность состоит в том, как совместить законодательство и водителя беспилотного автомобиля и вместе интегрировать их в городское движение", - сказал руководивший заседанием премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что постоянное развитие искусственного интеллекта и его приход в нашу повседневную жизнь создают необходимость создать законодательные рамки, которые бы с одной стороны регулировали использование искусственного интеллекта, а с другой - защищали бы человека. "Согласно действующему закону, за свои действия в процессе движения отвечает водитель транспортного средства", - пояснил Ратас, добавив, что в настоящее время неотрегулированным остается вопрос, кто несет ответственность за совершенные беспилотным автомобилем действия.

Министерство экономики и коммуникаций должно в ближайшее время подготовить новую программу развития транспорта, в которую войдет также тематика беспилотного транспорта. С законопроектом об искусственном интеллекте, в котором содержатся также положения относительно беспилотного транспорта, Министерство юстиции должно выйти в середине будущего года.

Члены совета также заслушали обзор ситуации с развитием персональной медицины и изучением генетической информации сегодня и в будущем, представленный заместителем директора Эстонского генного фонда Тартуского университета Тыну Эско.

Еще одной темой заседания стало составление программы развития информационного общества. Программа будет направлена на рассмотрение правительству в январе будущего года, перед этим ее представят Совету э-Эстонии. Программу развития информационного общества планируется принять к концу 2020 года.