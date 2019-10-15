В Финляндии сеть столичных студенческих столовых откажется от говядины

«Идею озвучил персонал, когда мы обдумывали следующие шаги в области экологической ответственности. Мы пришли к выводу, что с помощью данной меры мы сможем значительно снизить наш углеродный след», – говорит бизнес-директор Unicafe Леена Пихлаямяки.

По информации отвечающего за сеть столовых концерна Ylva, благодаря нововведению углеродный след продукции уменьшится на 11 процентов, то есть 240 000 «углеродных килограммов» в год.

В будущем вместо говядины будут использовать свинину, куриное мясо и растительный протеин. Как заверяет Пихлаямяки, на вкусовые качества замена не повлияет.

«Мы и сейчас не подаем стейки и говяжью вырезку, поскольку бюджет на студенческие обеды ограничен. Говяжий фарш легче заменить на что-то другое. Многие клиенты просто не заметят изменений», – считает Пихлаямяки.

Также компания намерена увеличить продажи вегетарианских и веганских обедов. Сейчас их доля составляет около 40 процентов, а до конца следующего года планируется, что доля таких обедов превысит 50 процентов.

«Цель амбициозна, но отнюдь не невозможна», – заявляет Пихлаямяки.