Cуд отказал в досрочном освобождении Мярту Рингмаа: паэский бомбист по-прежнему опасен

Суд согласился с точкой зрения Вируской тюрьмы и прокуратуры, что досрочное освобождение 81-летнего Рингмаа недопустимо, сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

В настоящее время все еще продолжается обследование здоровья тяжело больного Рингмаа, и в ближайшее время ожидается окончательный результат.

Летом Вируская тюрьма на основании постановления Вируского уездного суда отправила Рингмаа на медицинскую экспертизу для оценки состояния его здоровья.

О проведении медкомиссии ходатайствовал сам Рингмаа вместе со своим адвокатом Райко Паасом. Если врачебная комиссия сочтет, что Рингмаа серьезно болен, он может избежать дальнейшего наказания.

Летом прошлого года состоящая из трех судей коллегия окружного суда сочла, что Мярта Рингмаа нельзя освобождать из тюрьмы досрочно, в основном из-за риска совершения новых преступлений.

Вируcкий уездный суд, который ранее рассматривал это дело, также посчитал, что прогноз рисков дает достаточные основания полагать, что, несмотря на возраст, Рингмаа может продолжить совершение преступлений после выхода на свободу.

15-летний тюремный срок для Рингмаа, который находится в тюрьме с осени 2005 года, вступил в силу в феврале 2010 года, когда госсуд не принял во внимание жалобу его адвоката.

Суд признал Рингмаа виновным в установке бомбы возле киоска по приему тары на Пунане,15 в таллиннском районе Ласнамяэ 11 апреля 2001 года и возле дома на Паэ,23 в ночь на 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Суд также признал Рингмаа виновным в представлении в Пенсионный департамент поддельной трудовой книжки, на основании которой департамент выплатил ему пенсию в размере 20 255 крон в период с мая 2001 года по ноябрь 2005 года.

В то же время уездный суд за недостатком улик оправдал Рингмаа по делу об организации взрыва в деревне Кийу волости Куусалу в Харьюмаа 5 декабря 1994 года, а также по делу о взрыве 18 декабря 1998 года на Паэ,48 в Таллине, в результате которого погибли 46-летняя Нина и ее двухлетний внук, а еще два человека пострадали.

Cуд оправдал Рингмаа и по делам о взрыве банкомата Hansapank, произошедшем в ночь на 22 сентября 2000 года на бульваре Сыпрузе, о взрыве банкомата на Викерласе,23 4 января 2001 года, а также о взрыве 11 мая 2003 года в жилом здании на Паэ,23a, в результате которого погибла 56-летняя Валентина.