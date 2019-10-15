Куузик хочет вызвать в суд в качестве свидетелей Ратаса, Марта и Мартина Хельме

Судья Элле Каск посчитала, что если три свидетеля будут говорить одно и то же, то нет смысла вызывать всех троих, можно вызвать только одного из них, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Адвокат Куузика Кюллике Намм в ответ на это заявила, что в этом случае они предпочитают вызвать в качестве свидетеля министра финансов Мартина Хельме, но кто конкретно будет вызван в качестве свидетеля, выяснится позже.

Представляющий интересы государства адвокат Мартин Трийпан отметил, что позиция премьер-министра Юри Ратаса о невыплате компенсации Куузику известна и что он уже объяснил это Рийгикогу.