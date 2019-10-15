Вт, 15.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Куузик хочет вызвать в суд в качестве свидетелей Ратаса, Марта и Мартина Хельме

Куузик хочет вызвать в суд в качестве свидетелей Ратаса, Марта и Мартина Хельме

Марти Куузик.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Ушедший в отставку с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за подозрения в применении насилия в семье и требующий от государства компенсацию за отработанные полтора дня Марти Куузик хочет вызвать в качестве свидетелей премьер-министр Юри Ратаса, министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме, выяснилось на прошедшем во вторник, 15 октября, в Таллиннском административном суде предварительном слушании.

Судья Элле Каск посчитала, что если три свидетеля будут говорить одно и то же, то нет смысла вызывать всех троих, можно вызвать только одного из них, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Адвокат Куузика Кюллике Намм в ответ на это заявила, что в этом случае они предпочитают вызвать в качестве свидетеля министра финансов Мартина Хельме, но кто конкретно будет вызван в качестве свидетеля, выяснится позже.

Представляющий интересы государства адвокат Мартин Трийпан отметил, что позиция премьер-министра Юри Ратаса о невыплате компенсации Куузику известна и что он уже объяснил это Рийгикогу.

Марти Куузик сказал в суде, что премьер-министр Ратас на встрече в доме Стенбока 30 апреля этого года в присутствии министров Марта и Мартина Хельме дважды пообещал ему, что его увольнение будет оформлено таким образом, что ему будет выплачена компенсация, но 7 июня выяснилось, что компенсации не будет.

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