Куузик хочет вызвать в суд в качестве свидетелей Ратаса, Марта и Мартина Хельме

Ушедший в отставку с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за подозрения в применении насилия в семье и требующий от государства компенсацию за отработанные полтора дня Марти Куузик хочет вызвать в качестве свидетелей премьер-министр Юри Ратаса, министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме, выяснилось на прошедшем во вторник, 15 октября, в Таллиннском административном суде предварительном слушании.
Судья Элле Каск посчитала, что если три свидетеля будут говорить одно и то же, то нет смысла вызывать всех троих, можно вызвать только одного из них, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Адвокат Куузика Кюллике Намм в ответ на это заявила, что в этом случае они предпочитают вызвать в качестве свидетеля министра финансов Мартина Хельме, но кто конкретно будет вызван в качестве свидетеля, выяснится позже.
Представляющий интересы государства адвокат Мартин Трийпан отметил, что позиция премьер-министра Юри Ратаса о невыплате компенсации Куузику известна и что он уже объяснил это Рийгикогу.
Марти Куузик сказал в суде, что премьер-министр Ратас на встрече в доме Стенбока 30 апреля этого года в присутствии министров Марта и Мартина Хельме дважды пообещал ему, что его увольнение будет оформлено таким образом, что ему будет выплачена компенсация, но 7 июня выяснилось, что компенсации не будет.