Вт, 15.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Неизвестный подбросил полиции патроны: на место вызвали саперов

Неизвестный подбросил полиции патроны: на место вызвали саперов

Робот-сапер. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Некоторые жители Эстонии необычно отозвались на призыв полиции сдать незарегистрированное оружие и боеприпасы. В Ида-Харьюском отделении полиции аноним положил на капот патрульного автомобиля конверт с патронами. Полиция вызвала саперов и попросила больше так не делать, передает Rus.ERR.

В рамках кампании по сдаче оружия 15 октября в Ида-Харьюское отделение полиции подбросили посылку с патронами. "К сожалению, такой пакет (оставленный на капоте автомобиля) вызывает много подозрений, поэтому полиция самостоятельно не открывала его", - сообщили в Facebook сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции.

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