Неизвестный подбросил полиции патроны: на место вызвали саперов

В рамках кампании по сдаче оружия 15 октября в Ида-Харьюское отделение полиции подбросили посылку с патронами. "К сожалению, такой пакет (оставленный на капоте автомобиля) вызывает много подозрений, поэтому полиция самостоятельно не открывала его", - сообщили в Facebook сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции.