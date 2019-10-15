Задержанный нетрезвым за рулем судья Хейки Кольк подал заявление об отставке

Задержанный нетрезвым за рулем судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк оставит свой пост. Коллегия Государственного суда решила передать его заявление об отставке президенту Керсти Кальюлайд.
«Я объяснил членам коллегии подоплеку заявления Хейки Колька об отставке», - передала BNS пресс-служба суда слова председателя Госсуда Виллу Кыве.
Кыве отметил, что решение примет президент, у которой на основании закона есть единоличное право освобождать от должности судей первой и второй степени на основании их собственного заявления.
Сотрудники Лыунаской префектуры в минувшие выходные остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом виде задержали судью Тартуского уездного суда Хейки Колька.
Автомобиль, который вел судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк полицейские остановили в ходе контрольного рейда.
Проверка выявила у Колька опьянение в 0,97 мг/л. Речь идет о степени опьянения, за которую водителя могу привлечь к уголовной ответственности. Кольк был отстранен от исполнения своих обязанностей, заседания суда с его участием отложены.