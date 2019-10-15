Задержанный нетрезвым за рулем судья Хейки Кольк подал заявление об отставке

«Я объяснил членам коллегии подоплеку заявления Хейки Колька об отставке», - передала BNS пресс-служба суда слова председателя Госсуда Виллу Кыве.

Кыве отметил, что решение примет президент, у которой на основании закона есть единоличное право освобождать от должности судей первой и второй степени на основании их собственного заявления.

Сотрудники Лыунаской префектуры в минувшие выходные остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом виде задержали судью Тартуского уездного суда Хейки Колька.

Автомобиль, который вел судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк полицейские остановили в ходе контрольного рейда.